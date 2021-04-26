В КФФ рассказали о внедрении VAR, о проблемной «Туркестан Арене» и задачах сборной в отборе ЧМ-2022

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин поделился мнением по внедрению VAR в чемпионате Казахстана, а также ответил на другие вопросы. Его комментарий приводит пресс-служба КФФ.

— Азамат Серикович, накануне Вы приняли участие в очередном Конгрессе УЕФА, представив на мероприятии Казахстанскую федерацию футбола. Расскажите подробнее о решении, принятом членами европейского союза по отношению к проекту Суперлиги?

— Да, 45-й Конгресс УЕФА состоялся в швейцарском городе Монтре. Ассоциации-члены УЕФА единогласно поддержали декларацию о неодобрении действий клубов по созданию обособленного турнира. Участники Суперлиги, как они себя сами объявили, забыли об истоках, где они выросли и развивались. Турнир такого формата может погубить национальные чемпионаты, средние и небольшие клубы останутся сами с собой, и рано или поздно интерес к такому соревнованию будет угасать. Несправедливое решение о создании Суперлиги было воспринято крайне негативно общественностью. Участники Конгресса также высказались резко против Суперлиги. Казахстанская федерация футбола поддерживает в этом наших коллег из УЕФА.

— Обычно такие мероприятия, помимо официальной повестки дня, включают встречи и переговоры с коллегами и представителями различных ассоциаций. Удалось ли вам провести беседы о партнерстве с кем-либо из участников Конгресса?

— Конечно, подобные встречи — это уникальная возможность напрямую пообщаться с коллегами из различных стран. Тем более что мы встретились впервые после долгого карантина и локдаунов по всему миру. Кстати говоря, хочу отдать должное организаторам из УЕФА, которые максимально вдумчиво и подробно проработали вопросы медицинской безопасности Конгресса. Некоторые моменты мы для себя подметили.

Что касается продуктивных встреч, то я бы отметил переговоры с господином Роберто Розетти, известнейшим в прошлом арбитром, ныне главой судейского комитета УЕФА. Мы в КФФ признаем, что в ближайшее время необходимо провести внешнюю оценку работы отечественного судейского корпуса и при необходимости внести коррективы в работу, чтобы максимально соответствовать требованиям УЕФА и футбольной общественности. Федерация старается перенимать мировой опыт, ведет открытую работу судейско-экспертной комиссии, записи заседаний и оценку действий судей КФФ публикует в СМИ и социальных сетях. Но тем не менее мы понимаем, что помощь более опытных и именитых коллег КФФ точно не помешает. Поэтому я попросил господина Розетти посодействовать с выбором эксперта для будущей совместной работы, в том числе по внедрению VAR в чемпионате Казахстана. Мы ведем подготовительную работу по сертификации системы в Казахстане. Федерации будет очень полезен опыт европейских стран, которые уже внедрили и используют VAR в своих соревнованиях.

Команда Казахстан

— Значит ли это, что в КФФ придет работать новый иностранный руководитель судейского корпуса?

— Такой вариант мы не исключаем. Сейчас ведутся переговоры с коллегами из УЕФА, перед Казахстанской федерацией футбола поставлены новые задачи, в том числе внедрение VAR. Мы рассматриваем решение финансовой части этого вопроса, чтобы проект заработал в полную силу на всех стадионах. В то же время нам будет крайне важно иметь в своей команде специалиста, который сможет поделиться опытом с судейским корпусом.

— Как скоро вы рассчитываете ввести VAR в полноценную работу?

— Мы ведем планомерную работу и уже нашли партнера, который смог бы внедрить VAR в нашей стране без активного участия телевидения, ведь VAR использует камеры телевещателя. FIFA совсем недавно запустила проект под названием VAR Light, где допустимо использование камер, не подключенных к оборудованию телеканалов. Мы уже отправили письмо с просьбой разрешить нам в самое ближайшее время провести тестирование данной системы в Казахстане. Также, как я сказал, выше, у нас уже есть договоренность напрямую с заводом-изготовителем систем видеоповторов, одобренных FIFA, компанией Slomo.tv, и в случае получения разрешения от FIFA мы хотели бы незамедлительно начать процесс установки оборудования по программе VAR Light на отечественных стадионах.

— Удалось ли вам встретиться и провести переговоры с представителями федераций по вопросам товарищеских матчей? В нашей группе по отбору на чемпионат мира всего пять команд, это означает, что есть достаточно пауз для контрольных игр.

— Да, конечно, мы провели переговоры с несколькими федерациями. В целом обсуждали не только вопрос организации товарищеских матчей, а глобального сотрудничества и партнерства. Футбольный мир развивается очень динамично и стремительно. Я считаю, что любой федерации есть чему поучиться друг у друга. Недавно, как вы знаете, был подписан меморандум о сотрудничестве с федерациями тюркских стран. Мы нацелены на партнерство и развитие международных отношений, поэтому строим диалог со многими ассоциациями в данном направлении.

— На старте сезона стадион «Туркестан Арена» стал наиболее обсуждаемым спортивным объектом в Казахстане. И причина, увы, совсем неприятная. Как стадион был допущен к проведению соревнований, если работа системы водоотведения там вызывает нарекания?

— Все те проблемы дренажной системы, которые были выявлены на стадионе в процессе эксплуатации в первые месяцы, реально устранить в совсем небольшой промежуток времени. Нужно понимать, что «Туркестан Арена» — это новое сооружение, построенное в рекордные сроки. Это подарок развивающемуся региону. По документам и проекту дренажная система предусмотрена, и, что самое главное, она реализована. Если бы ее там не было совсем, то разрешения играть мы бы не дали. Я думаю, вы знаете, что нынешний газон там уже второй с момента постройки. Первое натуральное покрытие было постелено не по технологии и не прижилось. Сейчас на арене уложили отличное естественное поле, оно на данный момент одно из лучших в стране. Но песок после реновации поля под газоном слабо пропускает воду в дренажную систему. Это на самом деле решаемо, руководству стадиона были даны рекомендации, как улучшить свойства почвы под травой, чтобы дренаж заработал в полную силу. Уверен, что все замечания будут приняты во внимание и ситуацию исправят в кратчайший срок.

— Сборная Казахстана неплохо начала отборочный цикл, заработав очко на выезде с Украиной и достойно смотрелась в матче с Францией. Какая задача стоит перед главной командой страны в этом сезоне?