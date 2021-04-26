Баги в «Актобе», кризис «Кайрата» и тихий ход «Астаны». Обзор 7-го тура КПЛ

В чемпионате Казахстана теперь есть единоличный лидер, в «Туране» намечается тренерская отставка, а в «Актобе» израсходовали все резервы фарта. Корреспондент Vesti.kz коротко резюмирует, как прошел седьмой тур чемпионата Казахстана.

«Астана» дотерпела, «Кайрат» в кризисе

Лидер чемпионата «Астана» вышла на матч с «Шахтером» без главного тренера Андрея Тихонова, но это не помешало им снова выиграть номинально выездной матч. «Шахтер» выглядел более мотивированным и свежим, но исполнительское мастерство игроков «Астаны» повлияло на результат. Хотя у Арсена Хубулова во втором тайме был стопроцентный голевой момент и там столичному клубу помогла лишь удача. «Астана» сыграла на ноль, добыла важные три очка и продолжает беспроигрышную серию в чемпионате. У «Шахтера», несмотря на поражение, наблюдается положительная динамика в игре при Магомеде Адиеве, но это вполне нормальная ситуация, когда приходит новый тренер.

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Между тем отрыв «Астаны» от «Кайрата» увеличился до пяти очков и это случилось в том числе благодаря игроку команды Андрея Тихонова. Полузащитник Жаслан Каиркенов был арендован «Атырау» и, спустя несколько минут, после своего выхода на поле во втором тайме, забил важнейший гол в ворота Стаса Покатилова. «Кайрат» выдал возможно худшую игру в этом сезоне, алматинцы не создавали привычного давления, действовали академично и потерпели сенсационное поражение. Олицетворением плохой игры «Кайрата» стали слова Алексея Шпилевского, который призвал игроков забыть прошлый сезон.

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«Тобол» и «Ордабасы» в ударе

Скрытый фаворит сезона «Тобол» также продолжает идти по дистанции без поражений. На этот раз костанайцы продемонстрировали весь потенциал своей атаки, забив пять мячей в ворота «Турана». Забить удалось не только атакующим игрокам (Николичу и Нургалиеву), но и защитнику Дмитрию Мирошниченко, а также молодому полузащитнику Жаслану Жумашеву. Таким образом, «Тобол», вероятно, отправил в отставку тренера «Турана» Абдухалика Бурибаева, ему на смену придет Вахид Масудов.

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У «Ордабасы» проблем было гораздо больше, чем у «Тобола», но свои четыре мяча они тоже забили. До 61-й минуты команда Александра Седнева проигрывала «Кайсару», дублем у кызылординцев отметился Каролис Лаукжемис — у литовца уже четыре гола в сезоне. Однако Жоао Пауло вновь сделал разницу и не только принес победу шымкентцам, но и вписал свое имя в историю «Ордабасы» — теперь он лучший бомбардир за весь период существования клуба.

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Потери «Актобе» и «Тараза», нокдаун для «Жетысу»

Характер, фарт и безумные камбэки предсказуемо закончились для «Актобе», и наступили серые будни. Команда Алексея Баги проигрывает второй тур подряд, и на сей раз поражение еще более ошеломляющее — от скромных соседей из «Акжайыка». Гол Ивана Антипова сильно ударил по амбициям «Актобе». Кураж исчез, эмоции закончились, и на данный момент «Актобе», скорее, набор неплохих игроков, чем команда с серьезными амбициями. Любопытно, как Бага будет исправлять ситуацию в ближайших турах.

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Другой западно-казахстанский клуб «Каспий» вновь устроил не самый радушный прием одному из лидеров, коим является «Тараз». «Каспий» не показал свою привычную игру (что признал даже Срджан Благоевич), но добыл победу благодаря пенальти и перманентно плохому домашнему полю. Да, качество газона в Актау действительно большое преимущество «Каспия», которое доставляет массу проблем соперникам. «Тараз» проиграл, но не отошел от стиля, и в целом их стоит по-прежнему воспринимать как системную и выстроенную команду.

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В «Шахтере» уже произошла отставка тренера, в «Туране» она близка, а в «Жетысу» она может произойти в ближайших турах. «Кызыл-Жар» просто подавил талдыкорганцев более силовой и слаженной игрой. Интересно, что результат команде Андрея Карповича сделали защитники — Валерий Каршакевич и Алибек Касым. Пока тренерские идеи Рината Алюетова не работают, хотя у «Жетысу» при огромном перестроении состава все равно остались неплохие исполнители, и проигрывать крупно «Кызыл-Жару» непозволительно, если команда все-таки хочет сохранить место в высшем дивизионе.