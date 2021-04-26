Футболистки «Динамо-БГУФК» и «Минска» идут без потерь в чемпионате Беларуси

В пятом туре действующий чемпион страны «Динамо-БГУФК» разгромил столичную «Зорку-БДУ» со счетом 7:0. Хет-трик в этой встрече оформила Анастасия Линник. Обладательницы серебряных медалей спортсменки «Минска» не на своем поле не оставили ни единого шанса дебютанту первенства брестскому «Динамо» — 18:0. Лучший бомбардир нынешнего турнира Анастасия Побегайло четырежды поразила ворота соперниц и теперь на ее лицевом счету 14 забитых мячей.