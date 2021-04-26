Футболистки «Динамо-БГУФК» и «Минска» идут без потерь в чемпионате Беларуси
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Минска» и столичного «Динамо-БГУФК» продолжают побеждать в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Минска» и столичного «Динамо-БГУФК» продолжают побеждать в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В пятом туре действующий чемпион страны «Динамо-БГУФК» разгромил столичную «Зорку-БДУ» со счетом 7:0.
Обладательницы бронзы футболистки гродненского «Немана» уверенно переиграли у себя дома юниорскую сборную Беларуси (U-19) — 5:1, а «Витебск» также на своем поле был сильнее команды Гомельской области — 5:0. В Могилеве местный «Днепр» в упорнейшей борьбе одолел «Бобруйчанку» с минимальным перевесом в счете — 2:1. Победный мяч Валентина Нижегородова забила незадолго до финального свистка.
Положение команд: «Динамо-БГУФК» — 15 очков (5 матчей), «Минск» — 15 (5), «Неман» — 12 (5), «Днепр» — 9 (4), «Зорка-БДУ» — 9 (5), «Бобруйчанка» — 4 (5), «Витебск» — 3 (5), Беларусь (U-19) — 1 (4), Гомельская область — 0 (4), «Динамо» (Брест) — 0 (4).
Матчи 6-го тура состоятся 29 апреля, центральным станет поединок «Динамо-БГУФК» и «Минска».