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13:05 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Динамо-БГУФК» и «Минска» идут без потерь в чемпионате Беларуси

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Минска» и столичного «Динамо-БГУФК» продолжают побеждать в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В пятом туре действующий чемпион страны «Динамо-БГУФК» разгромил столичную «Зорку-БДУ» со счетом 7:0. Хет-трик в этой встрече оформила Анастасия Линник. Обладательницы серебряных медалей спортсменки «Минска» не на своем поле не оставили ни единого шанса дебютанту первенства брестскому «Динамо» — 18:0. Лучший бомбардир нынешнего турнира Анастасия Побегайло четырежды поразила ворота соперниц и теперь на ее лицевом счету 14 забитых мячей.

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Обладательницы бронзы футболистки гродненского «Немана» уверенно переиграли у себя дома юниорскую сборную Беларуси (U-19) — 5:1, а «Витебск» также на своем поле был сильнее команды Гомельской области — 5:0. В Могилеве местный «Днепр» в упорнейшей борьбе одолел «Бобруйчанку» с минимальным перевесом в счете — 2:1. Победный мяч Валентина Нижегородова забила незадолго до финального свистка.

Положение команд: «Динамо-БГУФК» — 15 очков (5 матчей), «Минск» — 15 (5), «Неман» — 12 (5), «Днепр» — 9 (4), «Зорка-БДУ» — 9 (5), «Бобруйчанка» — 4 (5), «Витебск» — 3 (5), Беларусь (U-19) — 1 (4), Гомельская область — 0 (4), «Динамо» (Брест) — 0 (4).

Матчи 6-го тура состоятся 29 апреля, центральным станет поединок «Динамо-БГУФК» и «Минска».

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