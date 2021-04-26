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13:33 (мск), источник: Vesti.kz

Гол капитана «Астаны» после дальнего удара признан лучшим в шестом туре КПЛ-2021

Он открыл счет в матче с «Кызыл-Жаром».

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Гол капитана «Астаны» Абзала Бейсебекова в ворота «Кызыл-Жара» признан лучшим в шестом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.
Бейсебеков на четвертой минуте вывел свой клуб вперед. Причем капитан «Астаны» сам себе соорудил гол — совершил отбор, а затем сильно и точно пробил издалека под перекладину. «Астана» выиграла матч со счетом 3:1. За мяч Бейсебекова проголосовали 38 процентов читателей.

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Второе место занял гол Педро Эуженио из «Тараза» — 27 процентов. Жоао Пауло из «Ордабасы» набрал 15 процентов, а форвард «Кайрата» Хосе Канте — 11 процентов. Замкнул топ-5 данного голосования Азат Нургалиев из «Тобола». У него девять процентов голосов.

Отметим, что голосование проводится после каждого тура премьер-лиги. По мнению читателей Vesti.kz, еще один гол Бейсебекова, состоявшийся в матче с «Тураном», стал лучшим в первом туре. Во втором больше всего голосов набрал мяч другого игрока столичного клуба Макса Эбонга, забитый в ворота «Каспия». По итогам третьего тура победителем стал Педро Эуженио из «Тараза», отличившийся в матче с «Кайратом». В четвертом туре самым эффектным было признано взятие ворот в исполнении нападающего «Актобе» Игоря Сергеева, который отличился в матче с «Ордабасы». В пятом туре вновь победил Эуженио, оформивший взятие ворот в игре с «Тураном».

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