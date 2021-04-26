Гол капитана «Астаны» после дальнего удара признан лучшим в шестом туре КПЛ-2021

Гол капитана «Астаны» Абзала Бейсебекова в ворота «Кызыл-Жара» признан лучшим в шестом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz. Бейсебеков на четвертой минуте вывел свой клуб вперед. Причем капитан «Астаны» сам себе соорудил гол — совершил отбор, а затем сильно и точно пробил издалека под перекладину. «Астана» выиграла матч со счетом 3:1. За мяч Бейсебекова проголосовали 38 процентов читателей.

Второе место занял гол Педро Эуженио из «Тараза» — 27 процентов. Жоао Пауло из «Ордабасы» набрал 15 процентов, а форвард «Кайрата» Хосе Канте — 11 процентов. Замкнул топ-5 данного голосования Азат Нургалиев из «Тобола». У него девять процентов голосов.