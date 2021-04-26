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13:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы первые члены Зала славы АПЛ

Француз Тьерри Анри и англичанин Алан Ширер стали первыми членами Зала славы Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщается в Twitter организации.

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Источник: РИА "Новости"

«Два центральных нападающих. Оба обладают природным талантом и уникальными качествами. Они вписали свои имена в историю лиги», — говорится в заявлении.

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Ширер является лучшим бомбардиром в истории АПЛ, он забил 441 мяч в рамках турнира. Форвард выступал за «Саутгемптон», «Ньюкасл» и «Блэкберн». В составе последних он стал чемпионом страны в сезоне-1994/95.

Анри выступал за лондонский «Арсенал». Вместе с клубом он дважды выиграл чемпионат, три раза брал Кубок Англии и четыре раза — Суперкубок страны. В его активе 175 голов в 258 матчах АПЛ.

Решение открыть Зал славы АПЛ было принято в конце февраля. В него войдут те, кто внес наибольший вклад в развитие лиги.

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