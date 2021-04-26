Названы первые члены Зала славы АПЛ

«Два центральных нападающих. Оба обладают природным талантом и уникальными качествами. Они вписали свои имена в историю лиги», — говорится в заявлении.

Ширер является лучшим бомбардиром в истории АПЛ, он забил 441 мяч в рамках турнира. Форвард выступал за «Саутгемптон», «Ньюкасл» и «Блэкберн». В составе последних он стал чемпионом страны в сезоне-1994/95.

Анри выступал за лондонский «Арсенал». Вместе с клубом он дважды выиграл чемпионат, три раза брал Кубок Англии и четыре раза — Суперкубок страны. В его активе 175 голов в 258 матчах АПЛ.