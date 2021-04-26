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12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Гвардиола обошел Лобановского по количеству завоеванных трофеев

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обошел бывшего наставника сборной СССР и киевского «Динамо» Валерия Лобановского по количеству завоеванных трофеев в тренерской карьере. Об этом сообщает Twitter Diario Diez.

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Источник: Reuters

Кубок английской лиги, выигранный «горожанами» в воскресенье, 25 апреля, стал для испанского специалиста 30-м титулом. Это позволило Гвардиоле выйти на чистое третье место в списке самых титулованных тренеров в истории футбола.

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При подсчете титулов не учитывались три Кубка Содружества, которые Лобановский завоевал с «Динамо» в 1997, 1998 и 2002 годах. Специалист умер в 2002 году.

Первое место в списке самых титулованных тренеров занимает бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. У него 49 трофеев. На второй позиции располагается нынешний главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу, завоевавший 42 титула.

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