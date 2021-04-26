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14:18 (мск), источник: ТАСС

В Испании умер 20-летний футболист Луис Охеда Суарес

ТАСС, 26 апреля. Бывший футболист испанского клуба «Лас-Пальмас» Луис Охеда Суарес умер в возрасте 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Лас-Пальмаса».

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О причинах смерти игрока не сообщается.

«Мы обеспокоены внезапной смертью Луиса Охеды Суареса. “Лас-Пальмас” выражает глубочайшие соболезнования семье Суареса, его друзьям и болельщикам. Покойся с миром», — говорится в сообщении «Лас-Пальмаса» в Twitter.

Суарес выступал за молодежную команду «Лас-Пальмаса» с 2017 по 2019 год.

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