В Испании умер 20-летний футболист Луис Охеда Суарес
ТАСС, 26 апреля. Бывший футболист испанского клуба «Лас-Пальмас» Луис Охеда Суарес умер в возрасте 20 лет. Об этом сообщает
ТАСС, 26 апреля. Бывший футболист испанского клуба «Лас-Пальмас» Луис Охеда Суарес умер в возрасте 20 лет. Об этом сообщает
О причинах смерти игрока не сообщается.
«Мы обеспокоены внезапной смертью Луиса Охеды Суареса. “Лас-Пальмас” выражает глубочайшие соболезнования семье Суареса, его друзьям и болельщикам. Покойся с миром», — говорится в сообщении «Лас-Пальмаса» в Twitter.
Суарес выступал за молодежную команду «Лас-Пальмаса» с 2017 по 2019 год.