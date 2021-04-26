Тихонов — тренер, Хубулов и Лобанцев — на поле. Символическая сборная России из игроков КПЛ

Наибольшее количество приезжих футболистов OLIMPBET-чемпионата Казахстана имеет российское гражданство. В КПЛ-2021 выступают 24 игрока из России, а некоторые из них находятся здесь уже на протяжении нескольких лет. Корреспондент Vesti.kz составил символическую сборную России из игроков, защищающих цвета клубов КПЛ.

Вратарь: Мирослав Лобанцев

25-летний страж ворот «Кызыл-Жара» в этом сезоне провел четыре сухих матча, пропустив лишь пять голов в шести играх. Он оставил свои владения нетронутыми в противостояниях с «Таразом», «Шахтером», «Акжайыком» и «Жетысу». За петропавловский клуб Лобанцев играет с прошлого сезона, уроженец Москвы является воспитанником столичного «Локомотива».

В 18 лет вызывался в сборную России, но в главной команде так и не дебютировал. Зато за плечами голкипера есть выступления за юношескую и молодежную сборные.

Команда Астана

Защита: Андрей Буйволов, Дмитрий Гузь, Олег Мурачев

Тройка защитников будет состоять из этих игроков. Буйволов уже второй сезон играет за «Шахтер», Гузь с 2021 года выступает за «Атырау», а Мурачев с текущей кампании — за «Кызыл-Жар».

Все являются основными игроками своих клубов. Мурачев отыграл шесть матчей в КПЛ-2021, а Буйволов и Гузь — по семь. На счету Дмитрия еще и забитый мяч.

Буйволов провел несколько игр за молодежку сборной России. Вместе с ним в одном составе играли Дмитрий и Кирилл Комбаровы, Алексей Ионов, Андрей Ещенко, Владимир Гранат и другие. У Мурачева есть один матч за юношескую команду, а из того состава раскрылись разве что Эльмир Набиуллин и Николай Комличенко.

Полузащита: Никита Бочаров, Валерий Чуперка, Денис Поярков, Павел Деобальд

Бочаров, выступающий в Казахстане с 2016 года, играет в этом сезоне за «Туран». Вместе с ним играет и Деобальд, для которого это первый сезон в КПЛ. Чуперка из «Астаны» и Поярков из «Жетысу» ранее тоже не играли в Казахстане.

Каждый из них провел минимум пять матчей в КПЛ-2021. Голом отметился лишь Чуперка.

28-летний Бочаров играл и забивал за молодежку россиян, а вместе с ним в составе был и вратарь нашей символической сборной Лобанцев. Чуперка провел одну товарищескую игру за Молдову, но позже сменил гражданство на российское. Поярков и Деобальд никогда не вызывались даже в юношеские сборные России.

Нападение: Арсен Хубулов, Давид Караев, Евгений Козлов

Каждый из них провел не менее пяти игр в КПЛ-2021. 30-летний Хубулов является одним из лидеров «Шахтера», он уже забил дважды и сделал один ассист. Караев и Козлов больше подвергаются ротации. На счету Давида один мяч за «Каспий», а вот Евгений болельщиков «Акжайыка» еще не радовал.

В свое время Хубулов играл за молодежку российской сборной, а рядом с ним находились другие перспективные исполнители, среди которых Георгий Щенников, Магомед Оздоев и Федор Смолов. Караев пять матчей провел за сборную Азербайджана до 18 лет, а вот Козлов играл за молодежку России и даже побеждал казахстанскую дружину в 2015 году (3:0). Тогда Евгений сыграл против своего нынешнего партнера по команде Ивана Антипова.

Главный тренер: Андрей Тихонов

Известный в прошлом игрок, а ныне тренер, возглавил «Астану» в октябре 2020 года. Сейчас подопечные Тихонова лидируют в премьер-лиге.

На скамейке запасных: Александр Клещенко, Сослан Такулов, Лайонел Адамс, Сергей Шустиков, Олег Чернышов, Дмитрий Мичуренков, Артем Леонов, Михаил Бакаев, Евгений Яцкий, Денис Кавлинов, Егор Потапов, Марат Бураев и Сергей Ревякин.

Ранее другой российский футболист объяснил свой отказ от перехода в казахстанский клуб.