Тошич, Рукавина, Дугалич и не только. Символическая сборная Сербии из действующих игроков КПЛ

Vesti.kz продолжают собирать символические сборные разных стран из игроков, выступающих в OLIMPBET-чемпионате Казахстана. Ранее был опубликован состав национальной команды России, а теперь на очереди — сборная Сербии.

Вратарь: Марко Милошевич

30-летний голкипер «Каспия» выступает в клубе уже второй сезон. До этого всю карьеру Милошевич провел в Сербии. В текущей кампании он сыграл во всех семи матчах КПЛ, пропустив восемь голов. Две игры Марко отыграл на ноль. Его по праву можно считать одним из важнейших игроков команды.

Защита: Антонио Рукавина, Александр Симчевич, Раде Дугалич, Даниэль Стойкович, Стефан Живкович

Рукавина — ветеран сербского футбола, игрок, ездивший на два чемпионата мира. Лишь он из этого списка играл за основную сборную Сербии. Симчевич провел больше 20 матчей за молодежку, а у Живковича была одна игра за команду до 19 лет.

Сейчас Антонио является вице-капитаном и одним из лидеров «Астаны». Симчевич играет в Казахстане с 2013 года, а последние два сезона защищает цвета «Ордабасы».

У Дугалича из «Кайрата» третий сезон в КПЛ, а у Стойковича из «Атырау» — первый. Живкович впервые выступил в премьер-лиге в 2017 году, а с начала этого года играет за «Туран».

В этом сезоне каждый из них провел минимум пять матчей в КПЛ. У Стойковича есть одна голевая передача, а у Симчевича — два гола и ассист.

Полузащита: Душан Йованчич, Стефан Букорац

В центре полузащиты у нас два 30-летних полузащитника. Оба ни разу не играли за сборную Сербии даже на юношеском уровне.

Йованчич с начала этого сезона выступает за «Тобол», а Букорац второй год играет за «Каспий». В текущей кампании у Душана пять матчей в КПЛ, а у Стефана — семь.

Нападение: Зоран Тошич, Неманья Николич, Ненад Адамович

Опытное трио в атаке. Тошич, только недавно присоединившийся к «Тоболу», имеет на своем счету больше 70 матчей за сборную Сербии. У Николича выступлений на международном уровне нет, а Адамович играл лишь за юношеские сборные.

Зоран, которому в среду исполнится 34 года, все еще не дебютировал за новую команду. Это будет его первый опыт в КПЛ. У Николича уже три гола в пяти матчах за «Тобол», а в 2016 году он приезжал на короткий срок в «Актобе».

Что же касается Адамовича, то до этого два года он был игроком «Жетысу». В новом сезоне он выступает за «Тараз», а в семи матчах отличился голом и ассистом.

Главный тренер: Срджан Благоевич

Наставник, начавший свою карьеру в 2008 году, работал исключительно в Сербии. Пока в январе 2020 года не был назначен на пост главного тренера «Каспия». С того момента Благоевич продолжает тренировать команду, поставив ей симпатичный тактический футбол.

На скамейке запасных: Стефан Денкович, Милан Стоянович, Вук Митошевич, Боян Дубайич и Никола Цуцкич.

Ранее мы писали о том, для чего «Тоболу» понадобился возрастной Тошич.