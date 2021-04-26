Бывший тренер сборной Казахстана по футболу возглавит клуб первой лиги
А наставник этого клуба идет на повышение.
А наставник этого клуба идет на повышение.
Новым главным тренером «Махтаарала», выступающего в первой лиге, станет казахстанский специалист Иван Азовский, передает
Вахид Масудов, который принял команду из Атакента в зимнее межсезонье, возглавит «Туран» из Туркестана. Его место займет ассистент Иван Азовский, который также зимой пополнил команду.
56-летний специалист в качестве главного тренера работал в степногорском «Химике», столичной «Астане», карагандинском «Шахтере», «Атырау», талдыкорганском «Жетысу» и женской сборной Казахстана. Также Азовский входил в тренерский штаб сборной Казахстана, когда команду тренировал голландец Арно Пайперс.