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16:10 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший тренер сборной Казахстана по футболу возглавит клуб первой лиги

А наставник этого клуба идет на повышение.

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Новым главным тренером «Махтаарала», выступающего в первой лиге, станет казахстанский специалист Иван Азовский, передает Meta-ratings.kz.

Вахид Масудов, который принял команду из Атакента в зимнее межсезонье, возглавит «Туран» из Туркестана. Его место займет ассистент Иван Азовский, который также зимой пополнил команду.

56-летний специалист в качестве главного тренера работал в степногорском «Химике», столичной «Астане», карагандинском «Шахтере», «Атырау», талдыкорганском «Жетысу» и женской сборной Казахстана. Также Азовский входил в тренерский штаб сборной Казахстана, когда команду тренировал голландец Арно Пайперс.

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