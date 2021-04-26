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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вайнцирль сменил Херрлиха на посту главного тренера «Аугсбурга»

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Маркус Вайнцирль сменил Хайко Херрлиха на посту главного тренера «Аугсбурга», сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

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Херрлих, возглавивший «Аугсбург» в марте 2020 года, покинул клуб вместе со своим помощником Ираклисом Метаксасом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вайнцирль ранее был главным тренером «Аугсбурга» с 2012 по 2016 год и вывел команду в Лигу Европы. Нынешнее соглашение 46-летнего специалиста с «Аугсбургом» рассчитано до конца июня 2022 года. Его помощником станет Райнер Маурер. Последним местом работы Вайнцирля был другой немецкий клуб — «Штутгарт», с которым он работал в 2018—2019 годах.

«Аугсбург» занимает 13-е место в бундеслиге, набрав после 31 тура 33 очка. В последних четырех матчах клуб потерпел три поражения при одной ничьей.

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