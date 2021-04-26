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16:55 (мск), источник: Vesti.kz

Бельгийский клуб предложил новый контракт Вороговскому. Озвучены подробности

Ранее сообщалось, что он покинет команду.

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Источник: AP 2020

24-летний Ян Вороговский получил предложение о продлении соглашения с бельгийским «Беерсхотом», сообщает Meta-Ratings. kz.

Руководство клуба не прочь сохранить защитника сборной Казахстана в своих рядах. Ему уже поступило новое предложение, но условия контракта не удовлетворили.

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Отмечается, что представители Вороговского выдвинули свои условия соглашения, но они не пришлись по вкусу бельгийским менеджерам.

Стороны решили пока взять паузу и приостановили переговорный процесс. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня. Если стороны так и не придут к соглашению, Вороговский будет рассматривать в первую очередь варианты в Западной Европе.

Напомним, что ранее появилась информация, что Вороговский покинет клуб из Бельгии по окончании контракта. Он перешел в «Беерсхот» в июне 2019 года и за это время провел за команду 43 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Защитник является воспитанником алматинской школы футбола. В Казахстане он выступал за «Ак-Булак», «Жетысу-Сункар», «Кайсар» и «Кайрат».

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