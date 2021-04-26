Бельгийский клуб предложил новый контракт Вороговскому. Озвучены подробности
Ранее сообщалось, что он покинет команду.
Ранее сообщалось, что он покинет команду.
24-летний Ян Вороговский получил предложение о продлении соглашения с бельгийским «Беерсхотом», сообщает
Руководство клуба не прочь сохранить защитника сборной Казахстана в своих рядах. Ему уже поступило новое предложение, но условия контракта не удовлетворили.
Отмечается, что представители Вороговского выдвинули свои условия соглашения, но они не пришлись по вкусу бельгийским менеджерам.
Стороны решили пока взять паузу и приостановили переговорный процесс. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня. Если стороны так и не придут к соглашению, Вороговский будет рассматривать в первую очередь варианты в Западной Европе.
Напомним, что ранее появилась информация, что Вороговский покинет клуб из Бельгии по окончании контракта. Он перешел в «Беерсхот» в июне 2019 года и за это время провел за команду 43 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Защитник является воспитанником алматинской школы футбола. В Казахстане он выступал за «Ак-Булак», «Жетысу-Сункар», «Кайсар» и «Кайрат».