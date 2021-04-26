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16:59 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана из европейского клуба заинтересовал команды российской премьер-лиги

Его контракт подходит к концу.

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Источник: AP 2020

24-летний защитник сборной Казахстана Ян Вороговский заинтересовал ряд клубов российской премьер-лиги, сообщает Meta-Ratings.kz.

Отмечается, что за игроком наблюдают сразу четыре команды — середнячки чемпионата. Но в переговоры они пока не вступали.

Напомним, ранее стало известно, что бельгийский «Беерсхот», за который сейчас выступает Вороговский, предложил ему новый контракт, но стороны пока взяли паузу, так как обеих не устраивают предлагаемые условия.

Приоритетом же для футболиста, в случае ухода из команды, соглашение с которой рассчитано до 30 июня, будут клубы из Западной Европы.

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