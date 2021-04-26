Футболист сборной Казахстана из европейского клуба заинтересовал команды российской премьер-лиги

24-летний защитник сборной Казахстана Ян Вороговский заинтересовал ряд клубов российской премьер-лиги, сообщает Meta-Ratings. kz.

Отмечается, что за игроком наблюдают сразу четыре команды — середнячки чемпионата. Но в переговоры они пока не вступали.

Напомним, ранее стало известно, что бельгийский «Беерсхот», за который сейчас выступает Вороговский, предложил ему новый контракт, но стороны пока взяли паузу, так как обеих не устраивают предлагаемые условия.