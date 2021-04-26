Футболист сборной Казахстана из европейского клуба заинтересовал команды российской премьер-лиги
Его контракт подходит к концу.
Его контракт подходит к концу.
24-летний защитник сборной Казахстана Ян Вороговский заинтересовал ряд клубов российской
Отмечается, что за игроком наблюдают сразу четыре команды — середнячки чемпионата. Но в переговоры они пока не вступали.
Напомним, ранее стало известно, что бельгийский «Беерсхот», за который сейчас выступает Вороговский, предложил ему новый контракт, но стороны пока взяли паузу, так как обеих не устраивают предлагаемые условия.
Приоритетом же для футболиста, в случае ухода из команды, соглашение с которой рассчитано до 30 июня, будут клубы из Западной Европы.