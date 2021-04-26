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22:33 (мск), источник: Sport24

«Наполи» обыграл «Торино» и выбил «Ювентус» из топ-4 Серии А

В Италии состоялся матч 33-го тура Серии А, в котором «Наполи» в гостях обыграл «Торино» со счетом 2:0.

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Источник: AFP 2020

В составе неаполитанского клуба по одному голу забили Тиемуэ Бакайоко и Виктор Осимхен.

На 86-й минуте полузащитник хозяев Роландо Мандрагора получил вторую желтую карточку и оставил свою команду доигрывать встречу вдесятером.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе команда Дженнаро Гаттузо поднялась в турнирной таблице чемпионата Италии на 4-е место, набрав 66 очков в 33 турах и опередив «Ювентус» по дополнительным показателям, сместив его на 5-ю позицию.

В активе «Торино» 31 очко в 32 играх и 16-я строчка.

Торино
0:2
Первый тайм: 0:2
Наполи
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