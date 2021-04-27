«Милан» разгромно проиграл «Лацио» и выпал из зоны Лиги чемпионов
«Милан» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу на выезде уступил римскому «Лацио».
«Милан» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу на выезде уступил римскому «Лацио».
Встреча, состоявшаяся на стадионе «Олимпико», завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
В составе победителей голами отметились полузащитник Хоакин Корреа, записавший на свой счет дубль, а также нападающий Чиро Иммобиле.
Благодаря этой победе «орлы» набрали 61 очко и занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от еврокубковой зоны на пять баллов. «Россонери» в свою очередь потерпели второе поражение кряду и переместились на пятую строчку с 66 очками, выпав тем самым из зоны, дающей место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.