«Милан» разгромно проиграл «Лацио» и выпал из зоны Лиги чемпионов

Благодаря этой победе «орлы» набрали 61 очко и занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от еврокубковой зоны на пять баллов. «Россонери» в свою очередь потерпели второе поражение кряду и переместились на пятую строчку с 66 очками, выпав тем самым из зоны, дающей место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.