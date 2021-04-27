«Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» и сократил отставание от «МЮ»

Встреча состоялась на арене «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу местной команды.

Счет в игре открыл нападающий «орлов» Уилфрид Заха на 12-й минуте, в начале второго тайма восстановить равенство «лисам» помог гол защитника Тимоти Кастаня, а принес победу «Лестеру» точный удар форварда Келечи Ихеаначо на 80-й минуте встречи.

Таким образом, «Лестер» сумел воспользоваться осечкой «Манчестер Юнайтед», проведшим свою последнюю игру вничью, и сократил отставание от манкунианцев в борьбе за второе место до пяти очков. «Кристал Пэлас» с 38 баллами располагается на 12-й строчке турнирной таблице и имеет в запасе еще одну игру.