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00:57 (мск), источник: Газета.Ру

«Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» и сократил отставание от «МЮ»

«Лестер Сити» в матче, проходившем в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги, одержал волевую победу над «Кристал Пэлас».

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Источник: AFP 2020

Встреча состоялась на арене «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу местной команды.

Счет в игре открыл нападающий «орлов» Уилфрид Заха на 12-й минуте, в начале второго тайма восстановить равенство «лисам» помог гол защитника Тимоти Кастаня, а принес победу «Лестеру» точный удар форварда Келечи Ихеаначо на 80-й минуте встречи.

Таким образом, «Лестер» сумел воспользоваться осечкой «Манчестер Юнайтед», проведшим свою последнюю игру вничью, и сократил отставание от манкунианцев в борьбе за второе место до пяти очков. «Кристал Пэлас» с 38 баллами располагается на 12-й строчке турнирной таблице и имеет в запасе еще одну игру.

Ранее стало известно, что главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс отклонил предложение возглавить «Тоттенхэм Хотспур», который ищет замену уволенному Жозе Моуринью.

Лестер
2:1
Первый тайм: 0:1
Кристал Пэлас
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