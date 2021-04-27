Криштиану Роналду рассматривает возможность перехода в ПСЖ или «Манчестер Юнайтед»

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По данным источника, если «Ювентус» по итогам сезона не попадёт в Лигу чемпионов, то Роналду может перейти в «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Юнайтед».

Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он трижды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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