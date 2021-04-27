Итальянские СМИ присоединились к критике Криштиану Роналду

La Gazzetta dello Sport подчёркивает, что такая безголевая серия «кажется целым столетием для такой звезды, как он». Corriere dello Sport пишет, что Роналду «заметили только тогда, когда он допустил ошибку, из-за которой “Фиорентина” чуть не забила». Туринская газета Tuttosport утверждала: «Можно было бы почти спросить, справляется ли он с собой в преддверии чемпионата Европы этим летом. Проблема в том, что теперь он играет один».