Итальянские СМИ присоединились к критике Криштиану Роналду
Итальянские СМИ раскритиковали игру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в последних матчах, сообщает Football Italia.
Итальянские СМИ раскритиковали игру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в последних матчах, сообщает Football Italia.
Свой последний гол в чемпионате Италии Криштиану забил 7 апреля в ворота «Наполи» (2:1).
La Gazzetta dello Sport подчёркивает, что такая безголевая серия «кажется целым столетием для такой звезды, как он». Corriere dello Sport пишет, что Роналду «заметили только тогда, когда он допустил ошибку,
Ранее сообщалось, что болельщики «Ювентуса» также раскритиковали игру Роналду.
В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 39 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, отметившись в них 32 забитыми мячами и 9 результативными передачами.