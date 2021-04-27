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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Итальянские СМИ присоединились к критике Криштиану Роналду

Итальянские СМИ раскритиковали игру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в последних матчах, сообщает Football Italia.

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Свой последний гол в чемпионате Италии Криштиану забил 7 апреля в ворота «Наполи» (2:1).

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Ювентус

La Gazzetta dello Sport подчёркивает, что такая безголевая серия «кажется целым столетием для такой звезды, как он». Corriere dello Sport пишет, что Роналду «заметили только тогда, когда он допустил ошибку, из-за которой “Фиорентина” чуть не забила». Туринская газета Tuttosport утверждала: «Можно было бы почти спросить, справляется ли он с собой в преддверии чемпионата Европы этим летом. Проблема в том, что теперь он играет один».

Ранее сообщалось, что болельщики «Ювентуса» также раскритиковали игру Роналду.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 39 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, отметившись в них 32 забитыми мячами и 9 результативными передачами.

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