В деле о смерти Марадоны появились странные подробности

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По данным медиков, Марадона умер с 4:00 до 6:00 25 ноября во время сна. Однако эта информация противоречит действиям врачей, прибывших к бывшему футболисту, и показаниям свидетелей. Так, медик, который первым приехал к Марадоне, констатировал смерть в 13:15, до этого его пытались реанимировать 45 минут.

Помимо этого, одна из медсестер Даяна Мадрид, которая давала показания по делу, заявила о том, что Марадона будто бы просыпался утром.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти, что и послужило началом расследования.