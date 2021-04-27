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10:51 (мск), источник: Lenta.Ru

В деле о смерти Марадоны появились странные подробности

В деле о смерти бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны появились странные подробности. Об этом сообщает аргентинский телеканал TN со ссылкой на информацию медицинской комиссии, созванной для расследования причин его кончины.

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По данным медиков, Марадона умер с 4:00 до 6:00 25 ноября во время сна. Однако эта информация противоречит действиям врачей, прибывших к бывшему футболисту, и показаниям свидетелей. Так, медик, который первым приехал к Марадоне, констатировал смерть в 13:15, до этого его пытались реанимировать 45 минут.

Помимо этого, одна из медсестер Даяна Мадрид, которая давала показания по делу, заявила о том, что Марадона будто бы просыпался утром.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти, что и послужило началом расследования.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона считается одним из величайших игроков в истории футбола.

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