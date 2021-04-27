Известный казахстанский футболист возглавил клуб второй лиги

Представляющий Восточно-Казахстанскую область «Алтай» примет участие в турнире второй лиги Казахстана по футболу, сообщает Meta-ratings. kz.

После того как команда провела сборы в Шымкенте, игрокам было объявлено о закрытии клуба. Практически все футболисты нашли себе новые команды.

Читайте также Казахстанский футбольный клуб расформируют. Названы причины

«Алтай» решили сохранить, однако команда вместо первой лиги выступит в третьем по значимости дивизионе. Команда отправилась на первый тур первенства без единой тренировки.

Ранее было объявлено, что вместо Сергея Тимофеева главным тренером был назначен Павел Евтеев. Теперь же выяснилось, что наставником станет бывший бомбардир усть-каменогорского «Востока» и экс-игрок молодежной сборной Казахстана 38-летний Павел Удалов.

Удалов — воспитанник усть-каменогорского футбола, выступал за «Восток» и «Окжетпес». Всего в казахстанской премьер-лиге сыграл 249 матчей и забил 48 голов.