Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Челси
Футбол. Зарубежный
26.04
Торино
Наполи
02
Футбол. Зарубежный
26.04
Лацио
Милан
30
Футбол. Зарубежный
26.04
Эйбар
Реал Сосьедад
01
Футбол. Зарубежный
26.04
Лестер
Кристал Пэлас
21
Футбол. Первый дивизион
28.04
Спартак-2
Факел
Все события
Фоторепортажи
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
8«Спартак» разгромно проиграл «Уфе»
11:27 (мск), источник: Vesti.kz

Известный казахстанский футболист возглавил клуб второй лиги

Команду уже закрывали.

Наверх

Представляющий Восточно-Казахстанскую область «Алтай» примет участие в турнире второй лиги Казахстана по футболу, сообщает Meta-ratings. kz.

После того как команда провела сборы в Шымкенте, игрокам было объявлено о закрытии клуба. Практически все футболисты нашли себе новые команды.

Читайте также
Казахстанский футбольный клуб расформируют. Названы причины

«Алтай» решили сохранить, однако команда вместо первой лиги выступит в третьем по значимости дивизионе. Команда отправилась на первый тур первенства без единой тренировки.

Ранее было объявлено, что вместо Сергея Тимофеева главным тренером был назначен Павел Евтеев. Теперь же выяснилось, что наставником станет бывший бомбардир усть-каменогорского «Востока» и экс-игрок молодежной сборной Казахстана 38-летний Павел Удалов.

Удалов — воспитанник усть-каменогорского футбола, выступал за «Восток» и «Окжетпес». Всего в казахстанской премьер-лиге сыграл 249 матчей и забил 48 голов.

Также в первой лиге выступал за «Казахмыс» и «Восток». В первой лиге сыграл 103 матча, забил 34 мяча. Карьеру игрока завершил в 2015 году. Ранее работал тренером в футбольной академии «Алтай».

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Лихой камбэк русских юниоров. Отыгрались с 1:5 и дожали США
Итальянские СМИ присоединились к критике Криштиану Роналду
«Реал» и «Челси» разойдутся миром: Топ-5 ставок недели
Гурьянов - «пушка». Денис помог «Далласу» в борьбе за плей-офф
Тарасенко не спешит на ЧМ. Помог «Сент-Луису» обыграть фаворита
Семин: Мы берем иностранных тренеров без опыта
Болельщики выбрали россиянина лучшим хоккеистом дня на ЮЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь