Известный казахстанский футболист возглавил клуб второй лиги
Команду уже закрывали.
Команду уже закрывали.
Представляющий
После того как команда провела сборы в Шымкенте, игрокам было объявлено о закрытии клуба. Практически все футболисты нашли себе новые команды.
«Алтай» решили сохранить, однако команда вместо первой лиги выступит в третьем по значимости дивизионе. Команда отправилась на первый тур первенства без единой тренировки.
Ранее было объявлено, что вместо Сергея Тимофеева главным тренером был назначен Павел Евтеев. Теперь же выяснилось, что наставником станет бывший бомбардир
Удалов — воспитанник
Также в первой лиге выступал за «Казахмыс» и «Восток». В первой лиге сыграл 103 матча, забил 34 мяча. Карьеру игрока завершил в 2015 году. Ранее работал тренером в футбольной академии «Алтай».