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12:51 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист завершил карьеру в 25 лет. Форвард играл в Лиге Европы, а теперь открыл бургерную

Он воспитанник шымкентского футбола.

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Экс-нападающий «Ордабасы» и «Алтая» Даурен Кайкибасов завершил карьеру и решил стать бизнесменом, сообщает Meta-ratings.kz.

Команда
Ордабасы

Воспитанник шымкентского футбола выступал за «Ордабасы», преимущественно играя за молодежный состав. Успел сыграть за основную команду в квалификации Лиги Европы. С 2017 года форвард выступал за «Алтай», является рекордсменом и лучшим бомбардиром клуба.

Прошлый сезон 25-летний Кайкибасов пропустил. При этом он пробовал свои силы в «Окжетпесе» и «Алтае», но до подписания контракта дело не дошло.

Теперь экс-футболист решил уйти в бизнес, открыв в Шымкенте бургерную. Причем в название заведения Кайкибасов добавил свои данные из имени-фамилии. В планах Даурена — открытие второго подобного заведения.

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