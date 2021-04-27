Казахстанский футболист завершил карьеру в 25 лет. Форвард играл в Лиге Европы, а теперь открыл бургерную
Он воспитанник шымкентского футбола.
Он воспитанник шымкентского футбола.
Воспитанник шымкентского футбола выступал за «Ордабасы», преимущественно играя за молодежный состав. Успел сыграть за основную команду в квалификации Лиги Европы. С 2017 года форвард выступал за «Алтай», является рекордсменом и лучшим бомбардиром клуба.
Прошлый сезон 25-летний Кайкибасов пропустил. При этом он пробовал свои силы в «Окжетпесе» и «Алтае», но до подписания контракта дело не дошло.
Теперь