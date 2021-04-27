«Баварию» возглавит 33-летний тренер
Мюнхенская «Бавария» сменит главного тренера команды летом 2021 года перед началом нового сезона. Об этом сообщается в
Мюнхенская «Бавария» сменит главного тренера команды летом 2021 года перед началом нового сезона. Об этом сообщается в
Новым тренером мюнхенцев станет 33-летний Юлиан Нагельсманн, в данный момент возглавляющий «РБ Лейпциг». Специалист согласовал с «Баварией» пятилетний контракт.
Нынешний главный тренер мюнхенцев
«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале турнира. В Бундеслиге команда лидирует в турнирной таблице.