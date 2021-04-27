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13:01 (мск), источник: Lenta.Ru

«Баварию» возглавит 33-летний тренер

Мюнхенская «Бавария» сменит главного тренера команды летом 2021 года перед началом нового сезона. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте клуба.

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Источник: AP 2020

Новым тренером мюнхенцев станет 33-летний Юлиан Нагельсманн, в данный момент возглавляющий «РБ Лейпциг». Специалист согласовал с «Баварией» пятилетний контракт.

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Нынешний главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик покинет клуб. Специалист потребовал досрочно расторгнуть контракт с «Баварией». Первоначально соглашение было рассчитано до лета 2023 года.

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«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале турнира. В Бундеслиге команда лидирует в турнирной таблице.

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