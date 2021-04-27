Шанс «Кайрата» броситься в погоню и удобный соперник для «Астаны». Превью к восьмому туру КПЛ-2021

Сразу несколько матчей восьмого тура OLYMPBET-чемпионата Казахстана по футболу имеют любопытную вывеску. Более подробно об этих встречах рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Футбол. Чемпионат Казахстана. Восьмой тур

28 апреля (среда)

«Каспий» — «Тобол»

Интрига этого матча заключается в том, сумеет ли «Каспий» испортить выезд «Тоболу». Актаусцы в предыдущих встречах лишили очков «Кайрата» (1:1) и нанесли первое поражение «Таразу» (1:0), который делил лидерство в таблице с «Астаной».

«Тобол» в последнем туре разгромил на своем поле «Туран» (5:0). Костанайцы занимают второе место, набрав 15 очков. Команда Григория Бабаяна отстает на два балла от лидирующей «Астаны». «Каспий» с девятью очками на седьмом месте.

Игра в Актау откроет в среду программу восьмого тура. Начало в 15:00 по времени Нур-Султана.

Команда Астана

«Астана» — «Акжайык»

«Астана» по итогам восьмого тура единолично возглавила турнирную таблицу и в предстоящей игре с «Акжайыком» может упрочить преимущество перед преследователями. Более удобного соперника для столичных представить сложно. На поле «Астана Арены» уральцы никогда не выигрывали.

Вообще их единственная победа над шестикратными чемпионами Казахстана была зафиксирована в 2018 году. Тогда «Акжайык» выиграл на своем поле со счетом 3:0.

«Астана» с 17 очками лидирует в таблице, а «Акжайык», набрав девять баллов, занимает девятое место.

Начало матча в 17:00.

«Тараз» — «Актобе»

«Тараз» в предыдущем туре в матче с «Каспием» допустил первую осечку в чемпионате. Наверняка жамбыльцы постараются реабилитироваться в игре с «Актобе», который до последнего времени тоже осваивался в верхней части таблицы. В двух последних турах «красно-белые» уступили с общим счетом 0:4 и откатились на восьмое место. Сейчас у них девять баллов.

«Тараз» с 14 очками на третьем месте.

Начало матча в 18:00.

«Туран» — «Атырау»

«Туран» никак не может одержать первую историческую победу в высшем дивизионе. Честно говоря, в предстоящей игре с «Атырау» сложно представить, какие перспективы на три очка будут у туркестанцев. «Нефтяники» после победы над «Кайратом» явно поверили в свои силы и наверняка будут преисполнены желанием доказать свою состоятельность в матче с дебютантом КПЛ.

Начало встречи в 20:00.

29 апреля (четверг)

«Жетысу» — «Шахтер»

«Жетысу» в статусе аутсайдера чемпионата сыграет с «Шахтером», который встрепенулся после смены главных тренеров. Любопытно, что оба клуба условно лишены трех очков из-за неготовности домашних арен, хотя, в отличие от карагандинцев, талдыкорганцы уже несколько матчей провели на своем поле.

Сейчас у «Жетысу» одно очко и последнее место в таблице. У «Шахтера» три балла и 12-я позиция из 14.

Матч пройдет в четверг. Начало в 16:00.

Команда Кайрат

«Кайрат» — «Ордабасы»

Центральный матч восьмого тура пройдет в Алматы. «Кайрат», уверенно стартовавший в чемпионате и откатившийся на пятое место, в том числе и благодаря победе «Ордабасы» над «Кайсаром» в последнем туре, постарается начать отыгрывать фору. Алматинцы набрали 12 очков.

Их отставание от лидирующей «Астаны» составляет пять баллов. «Ордабасы» опережает команду Алексея Шпилевского на одно очко, при этом у шымкентцев матч в запасе.

Игра состоится в четверг. Начало встречи в 19:00.

«Кайсар» — «Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» после поражений от «Актобе» (1:2) и «Астаны» (1:3) победил «Жетысу» (3:0). «Кайсар» в трех последних играх набрал одно очко, сыграв вничью с «Атырау» (1:1). Встреча в Кызылорде будет любопытной с точки зрения того, сможет ли оборона «Кызыл-Жара» — одна из самых надежных в чемпионате — справиться с атакой «волков», где одиночную партию играет литовский форвард Каролис Лаукжемис, забивший четыре гола — половину всех мячей команды.

У «Кызыл-Жара» десять очков и шестое место. «Кайсар» занимает десятую строчку, набрав пять баллов.