«Тебе пора валить!» Фанаты «Арсенала» объявили войну владельцу клуба

Английские фанаты не отпускают ситуацию с Суперлигой — лопнувший проект Переса и Аньелли спровоцировал новую волну ненависти к владельцам клубов. Особенно буйствуют болельщики «Арсенала» — у них давно накопились претензии к семейству Кронке, которое полностью управляет клубом с 2018-го (именно тогда Алишер Усманов продал свою долю акций за 615 млн евро). Фанаты обвиняют Стэна Кронке в том, что он превратил клуб в бездушный бизнес-проект. Перед матчем с «Эвертоном» несколько тысяч болельщиков собрались у «Эмирейтс», жгли дымовые шашки и скандировали лозунги в духе «Кронке, уходи», «Кронке, пришло время свалить из клуба».

Также болельщики прикрепили к фонарному столбу чучело Кронке с плакатом «Молчаливый Стэн?» Судя по всему, чучело было сделано из надувной секс-куклы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--df502918f76e3514c1ae" data-vnd="df502918f76e3514c1ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=df502918f76e3514c1ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В четверг Джош Кронке (сын Стэна Кронке и директор «Арсенала») на встрече с болельщиками по видеосвязи сказал: «Глобальный болельщик хочет, чтобы “Арсенал” играл с “Барсой” как можно чаще. Английские фанаты хотят видеть больше крупных матчей, но вам по-прежнему хочется холодных вечеров в Стоке. Мы ошиблись». На что получил ответ: «Вы ничего не понимаете в английском футболе. Просто продайте клуб и всё».

Тут же появились слухи о том, что Стэн Кронке действительно рассматривает возможность продажи клуба. На это отреагировал шведский предприниматель, основатель Spotify и обладатель состояния 3,4 миллиардов фунтов Даниэль Эк, написавший в «Твиттере»: «Я поддерживаю “Арсенал” столько, сколько себя помню. Если компания Кронке захочет продать клуб, я с удовольствием поучаствую в торгах».

Кто такой Даниэль Эк?

Программист, который в 2006-м вместе с Мартином Лорентсоном основал стриминговый сервис Spotify — сейчас на сервис приходится 36% мирового аудиостриминга, а с лета прошлого года Spotify официально действует в России.

Несмотря на то что компания на протяжении 10 лет является убыточной (только за 2020 год убыток составил 581 миллион евро), Spotify имеет большое влияние на мировую музыкальную индустрию (если исполнитель попал в топ-чарт сервиса — значит, звезда) и пользуется огромной популярностью у пользователей. Они ценят Spotify за алгоритм рекомендаций, благодаря которым можно открывать для себя новых исполнителей.

Сейчас Эку 38 лет, он дружит с основателем «Фейсбука» Марком Цукербергом, увлекается музыкой и футболом — в свободное время рубится в FIFA и неоднократно признавался в любви к «Арсеналу».

Команда Арсенал

Инициативу Эка уже поддержали легенды «Арсенала»

После твита Эка в The Telegraph появилась информация о том, что Патрик Виейра, Деннис Бергкамп и Тьерри Анри готовы поучаствовать в предложении Эка.

Анри в интервью разбомбил нынешнее руководство клуба: «Я люблю “Арсенал” и буду болеть за команду до самой смерти, но сейчас не узнаю мой клуб. А идея войти в Суперлигу — просто ужас. Понимаю, почему фанаты бунтуют. Раньше люди говорили, что если бы им пришлось выбрать вторую любимую команду, это был бы “Арсенал” — из-за истории, культуры, семейности. Сейчас я этого в клубе не вижу, и это больно. Нам нужно вернуть нашу идентичность».

По сообщениям английских СМИ, в случае если сделка состоится, то Анри, Бергкамп и Виейра получат руководящие роли в «Арсенале» (какие именно — не уточняется).

Вероятна ли продажа «Арсенала»?

Джош Кронке во время беседы с фанатами решительно заявил, что планов продавать клуб сейчас точно нет. Для семейства Кронке «Арсенал» — ценный актив, Forbes оценивает стоимость клуба в 2,8 миллиарда долларов. То есть Даниэлю Эку придётся выкатить поистине астрономическую сумму. The Telegraph сообщает, что швед подготовит предложение в течение этой недели.

Что касается планов руководства «Арсенала» по решению конфликта с болельщиками, то Джош Кронке отбивается дежурными фразами: «Считаю, что мы в состоянии улучшить позиции “Арсенала”. У нас те же планы на лето, что и несколько недель назад, и я рад этому. Сейчас есть много недоверия и скепсиса, но со временем надеюсь показать болельщикам, что мы способны продвигать наш клуб вперёд».

The Telegraph сообщает, что Винай Венкатешам (исполнительный директор «Арсенала») провёл встречу с членами правления клуба — летом семейство Кронке планирует вложиться в трансферы. Однако болельщиков эти гарантии не устраивают — судя по всему, акции протеста и массированные атаки на руководство «Арсенала» продолжатся.