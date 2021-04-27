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15:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин заразился коронавирусом

По данным «СЭ», тест полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина на коронавирус дал положительный результат.

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Болезнь протекает без симптомов. 24-летний игрок находится на изоляции.

В текущем сезоне Головин провел 21 матч за монегасков, забил четыре гола и сделал 8 результативных передач. Контракт хавбека с «Монако» действует до 30 июня 2024 года.

Футболист перешел во французскую команду из ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро (Александр Бобров).

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