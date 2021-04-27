Неймар сообщил, что почти договорился о продлении контракта с ПСЖ

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

«Мы ведем переговоры с Парижем. Спешки нет, все почти улажено. Я очень счастлив в ПСЖ», — сказал Неймар.

В среду ПСЖ дома сыграет с английским «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Неймару 29 лет, в текущем сезоне бразилец провел 24 матча, в которых забил 14 голов.