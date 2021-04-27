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21:01 (мск), источник: ТАСС

Неймар сообщил, что почти договорился о продлении контракта с ПСЖ

ТАСС, 27 апреля. Бразильский нападающий Неймар близок к продлению соглашения с французским футбольным клубом ПСЖ. Комментарий футболиста приводит радио RMC Sport.

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«Мы ведем переговоры с Парижем. Спешки нет, все почти улажено. Я очень счастлив в ПСЖ», — сказал Неймар.

В среду ПСЖ дома сыграет с английским «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Неймару 29 лет, в текущем сезоне бразилец провел 24 матча, в которых забил 14 голов.

Он перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе парижского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза — обладателем Кубка Франции и Кубка лиги, три раза выиграл Суперкубок Франции.

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