Неймар сообщил, что почти договорился о продлении контракта с ПСЖ
ТАСС, 27 апреля. Бразильский нападающий Неймар близок к продлению соглашения с французским футбольным клубом ПСЖ. Комментарий футболиста приводит радио RMC Sport.
ТАСС, 27 апреля. Бразильский нападающий Неймар близок к продлению соглашения с французским футбольным клубом ПСЖ. Комментарий футболиста приводит радио RMC Sport.
«Мы ведем переговоры с Парижем. Спешки нет, все почти улажено. Я очень счастлив в ПСЖ», — сказал Неймар.
В среду ПСЖ дома сыграет с английским «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Он перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе парижского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза — обладателем Кубка Франции и Кубка лиги, три раза выиграл Суперкубок Франции.