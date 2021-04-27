Владелец «Арсенала» заявил, что не будет продавать клуб

«В последние дни мы отмечали спекуляции относительно возможной продажи футбольного клуба «Арсенал».

Мы остаемся на 100% преданными «Арсеналу» и не продаем никакие доли в клубе. Мы не получали никаких предложений и не будем принимать никаких сделок.

Наши амбиции в отношении «Арсенала» по-прежнему направлены на то, чтобы завоевать самые престижные трофеи. Мы сосредоточены на повышении нашей конкурентоспособности на поле для достижения наших целей, — цитирует обращение Кронке журналист Роб Харрис в Twitter.

Ранее стало известно, что основатель и гендиректор музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк готов купить «Арсенал».