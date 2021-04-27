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21:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владелец «Арсенала» заявил, что не будет продавать клуб

Владелец «Арсенала» Стэн Кронке опубликовал обращение к болельщикам, в котором объявил, что не будет продавать английский клуб.

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Источник: Reuters

«В последние дни мы отмечали спекуляции относительно возможной продажи футбольного клуба «Арсенал».

Мы остаемся на 100% преданными «Арсеналу» и не продаем никакие доли в клубе. Мы не получали никаких предложений и не будем принимать никаких сделок.

Наши амбиции в отношении «Арсенала» по-прежнему направлены на то, чтобы завоевать самые престижные трофеи. Мы сосредоточены на повышении нашей конкурентоспособности на поле для достижения наших целей, — цитирует обращение Кронке журналист Роб Харрис в Twitter.

Ранее стало известно, что основатель и гендиректор музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк готов купить «Арсенал».

23 апреля болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба. Они недовольны работой руководства и требуют отставки Кронке.

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