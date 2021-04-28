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08:16 (мск), источник: Матч ТВ

ПСЖ предложил Месси контракт по схеме «2+1»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может перейти в «ПСЖ».

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19
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По информации журналиста TNT Sports Brasil Марсело Бехлера, парижский клуб предложил аргентинцу контракт на два года с возможностью продления на сезон. Французы убеждены, что соглашение с ними будет самым выгодным для 33-летнего футболиста с финансовой точки зрения.

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«Барселона» не продвинулась далеко в переговорах с Месси. Из-за пандемии коронавируса каталонцы не знают, какой проект и какие условия могут предложить шестикратному обладателю «Золотого мяча».

Сам форвард пока не хочет ни с кем общаться о будущем. Он сосредоточен только на шести оставшихся матчах чемпионата Испании. Каталонцы ведут борьбу за победу в Примере.

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В текущем сезоне Месси провел 42 матча, забил 33 гола и сделал 14 результативных передач.

Его контракт с сине-гранатовыми истекает в июне 2021 года.

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