ПСЖ предложил Месси контракт по схеме «2+1»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может перейти в «ПСЖ».
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может перейти в «ПСЖ».
По информации журналиста TNT Sports Brasil Марсело Бехлера, парижский клуб предложил аргентинцу контракт на два года с возможностью продления на сезон. Французы убеждены, что соглашение с ними будет самым выгодным для 33-летнего футболиста с финансовой точки зрения.
«Барселона» не продвинулась далеко в переговорах с Месси.
Сам форвард пока не хочет ни с кем общаться о будущем. Он сосредоточен только на шести оставшихся матчах чемпионата Испании. Каталонцы ведут борьбу за победу в Примере.
В текущем сезоне Месси провел 42 матча, забил 33 гола и сделал 14 результативных передач.
Его контракт с