Банда в «Акжайыке» и компания. Сборная Украины из игроков КПЛ

Vesti.kz завершают рубрику по созданию символических составов национальных сборных из игроков, выступающих в клубах OLIMPBET-чемпионата Казахстана. Ранее были собраны сборные России и Сербии. На очереди — сборная Украины, которая и станет последней. Причина в том, что только представителей этих трех стран в КПЛ как минимум 11 человек, а остальных — уже меньше, для полноценной команды их будет недостаточно.

Вратарь: Сергей Литовченко

33-летний вратарь стал игроком клуба КПЛ лишь в этом сезоне, подписав контракт с «Акжайыком». Он — незаменимый номер, один в составе уральцев провел все семь полных матчей.

Команда Акжайык

Защита: Артем Барановский, Евгений Смирнов, Тарас Бондаренко, Юрий Бушман

31-летний Барановский тоже играет за «Акжайык», но с КПЛ знаком с 2019 года, это уже его третья команда в Казахстане. В нынешнем сезоне принял участие в трех неполных матчах.

28-летний Смирнов познакомился с казахстанским футболом лишь в этом году, став игроком «Турана». На его счету также три матча. Куда более активен его соотечественник и ровесник из «Каспия» Бондаренко, принявший участие во всех матчах КПЛ-2021.

30-летний Бушман, защищающий цвета «Кызыл-Жара», уже провел шесть игр в нынешнем чемпионате. Действовать Юрий может как на фланге полузащиты, так и в обороне.

Полузащита: Алексей Чичиков, Максим Драченко, Виталий Балашов

33-летнему Чичикову из «Акжайыка» ранее играть в КПЛ не приходилось, но с этого сезона выступает за уральский клуб. На его счету семь матчей и один ассист. Он первый футболист в нашем списке, у кого есть матчи за молодежную сборную Украины. Проведя три игры, он забил дважды. Но до главной команды страны так и не дорос.

Для 31-летнего Драченко это четвертый кряду сезон в составе «Кызыл-Жара». Он играл в клубе даже тогда, когда он вылетал в первую лигу. В этом сезоне на счету хавбека один матч в КПЛ.

30-летний вингер «Шахтера» провел за клуб семь матчей в чемпионате, по одному разу забил и ассистировал. В свое время Балашов провел две игры за сборную Украины до 21 года.

Нападение: Евгений Павлов, Николай Ковталюк, Адеринсола Эсеола

У 30-летнего Павлова из «Шахтера» аж семь матчей на молодежном уровне за сборную Украины, в которых забил один раз. Этот сезон для него дебютный в КПЛ. Пока сыграл всего трижды.

26-летний Ковталюк, ранее отлично проявлявший себя в чемпионате Грузии, перешел в «Акжайык» перед началом этого сезона. Но пока показать свою результативность в Казахстане не получается. Николай провел на поле семь неполных матчей, ничем особым не отметился.

С 2018 года в КПЛ выступает 29-летний Эсеола. Сначала тоже играл за «Акжайык», как и многие исполнители из этого списка, но затем перебрался в «Кайрат». Его лучшим сезоном был 2019-й, когда провел 27 игр в КПЛ, наколотил 19 мячей и сделал четыре ассиста. В этой кампании он сыграл пять матчей и забил один гол. Но суммарное количество предоставленного игрового времени равно 50 минутам. В активе Адеринсолы четыре матча за сборную до 17 лет.

Главный тренер: Владимир Мазяр

43-летний наставник работал только на родине и в «Акжайыке». Впервые в Уральске он тренировал первую половину сезона-2018. Перед стартом текущего чемпионата Мазяр вновь стал рулевым западно-казахстанского клуба.

В этом случае на скамейке запасных никого не будет, потому что в КПЛ-2021 всего 11 игроков с украинским паспортом.

Напомним, ранее мы рассказали о том, как изменились составы команд-участниц КПЛ-2021 за последние пять лет.