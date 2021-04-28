«“Кайрат” стал сильнее». Томасов — о провальном сезоне в КПЛ, Билеке, Суюмбаеве и завершении карьеры в «Астане»
Также высказался о другом
Также высказался о другом
Хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов в интервью Sports.ru рассказал, что в неудачном выступлении в КПЛ-2020 виновата вся команда, а не только бывший тренер Михал Билек. Также не исключил, что может завершить свою карьеру в Казахстане.
— Ты трижды становился чемпионом вместе с командой. Как думаешь, в этом сезоне реально снова занять первое место?
— А почему нет? У нас собран очень хороший состав, есть рабочая атмосфера и хотим побеждать. Конкуренция с каждым годом в Казахстане растет, сейчас уже четыре команды претендуют на первое место, плюс появляются
— Ваш главный соперник в чемпионате — «Кайрат». Они заметно усилились за последние два года. Как думаешь, сейчас их команда намного сильнее, чем была прежде?
— «Кайрат» стал сильнее, но и мы сильнее, чем в прошлом году. Мы больше следим за своей игрой и результатом, а на соперников посмотрим в конце сезона.
— А как думаешь, что не получилось у Билека? Команда его не понимала?
— Я уже говорил, что тот год был очень сложный для всех нас, не было стадиона, карантин, когда мы не видели своих близких
— Даже при Эшуорте у команды игра изменилась не сильно. Не хватило опыта?
— Ему не хватило времени. Пол согласился взять команду в самый разгар сезона, когда до матча было всего несколько дней, он попытался
— А каких футболистов в Казахстане ты можешь выделить? С кем было тяжелее всего играть. Или кто тебя удивил?
— Против Тони Рукавины всегда очень сложно играть на тренировках, он настоящий профессионал и всегда готов выложиться на все сто процентов. Сложно играть в чемпионате с Суюмбаевым из «Кайрата», Малым из «Тобола». В общем, сейчас все научились играть в футбол, проходных матчей в Казахстане практически нет.
— Антонио Рукавина сказал, что он завершит карьеру в «Астане». Тебе 33 года, как долго планируешь играть? Возможно, завершишь карьеру в Казахстане?
— Пока у меня есть силы играть, я не думаю о завершении карьеры. Сейчас я не могу сказать точно, что обязательно закончу в Казахстане, Хорватии или в другой стране. Это будет зависеть от того, кому и как будут интересны мои услуги. Я не исключаю и того, что, как и Антонио, завершу карьеру в «Астане».
Отметим, что «Астана» завершила предыдущий сезон на третьем месте в КПЛ. В нынешнем чемпионате столичная команда с 17 очками лидирует в таблице, опережая на пять пунктов принципиального соперника, «Кайрат».