«“Кайрат” стал сильнее». Томасов — о провальном сезоне в КПЛ, Билеке, Суюмбаеве и завершении карьеры в «Астане»

Хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов в интервью Sports.ru рассказал, что в неудачном выступлении в КПЛ-2020 виновата вся команда, а не только бывший тренер Михал Билек. Также не исключил, что может завершить свою карьеру в Казахстане.

— Ты трижды становился чемпионом вместе с командой. Как думаешь, в этом сезоне реально снова занять первое место?

— А почему нет? У нас собран очень хороший состав, есть рабочая атмосфера и хотим побеждать. Конкуренция с каждым годом в Казахстане растет, сейчас уже четыре команды претендуют на первое место, плюс появляются команды-сюрпризы, которые пытаются вмешаться в борьбу.

Команда Астана

— Ваш главный соперник в чемпионате — «Кайрат». Они заметно усилились за последние два года. Как думаешь, сейчас их команда намного сильнее, чем была прежде?

— «Кайрат» стал сильнее, но и мы сильнее, чем в прошлом году. Мы больше следим за своей игрой и результатом, а на соперников посмотрим в конце сезона.

— А как думаешь, что не получилось у Билека? Команда его не понимала?

— Я уже говорил, что тот год был очень сложный для всех нас, не было стадиона, карантин, когда мы не видели своих близких три-четыре месяца, матчи в Алматы. Это все сказалось на команде и на тренерском штабе. Я не хочу и не буду говорить что-то плохое в адрес Билека, думаю, что в не очень удачном выступлении виноваты все мы — клуб, игроки, тренерский штаб.

— Даже при Эшуорте у команды игра изменилась не сильно. Не хватило опыта?

— Ему не хватило времени. Пол согласился взять команду в самый разгар сезона, когда до матча было всего несколько дней, он попытался что-то изменить. В первую очередь повлиять на настроение команды.

— А каких футболистов в Казахстане ты можешь выделить? С кем было тяжелее всего играть. Или кто тебя удивил?

— Против Тони Рукавины всегда очень сложно играть на тренировках, он настоящий профессионал и всегда готов выложиться на все сто процентов. Сложно играть в чемпионате с Суюмбаевым из «Кайрата», Малым из «Тобола». В общем, сейчас все научились играть в футбол, проходных матчей в Казахстане практически нет.

— Антонио Рукавина сказал, что он завершит карьеру в «Астане». Тебе 33 года, как долго планируешь играть? Возможно, завершишь карьеру в Казахстане?

— Пока у меня есть силы играть, я не думаю о завершении карьеры. Сейчас я не могу сказать точно, что обязательно закончу в Казахстане, Хорватии или в другой стране. Это будет зависеть от того, кому и как будут интересны мои услуги. Я не исключаю и того, что, как и Антонио, завершу карьеру в «Астане».