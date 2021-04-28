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12:06 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана выбрал новый клуб после ухода из РПЛ

При этом команду покинул другой игрок.

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Футболист сборной Казахстана Юрий Логвиненко дал согласие на возвращение в «Актобе». Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале. Ранее он ушел из волгоградского «Ротора», выступающего в российской премьер-лиге.

Команда
Акжайык

Отмечается, что контракт, скорее всего, будет подписан в ближайшее время, так как это нужно успеть сделать до закрытия трансферного окна. Однако на поле защитник вряд ли выйдет в ближайшее время из-за травмы.

При этом команду покинул защитник Лаша Тотадзе, чье появление изначально вызывало большие вопросы. На очереди еще два игрока, разочаровавшие тренерский штаб.

Отметим, что Логвиненко в январе этого года перешел в «Ротор», но, так и не дебютировав в официальных матчах из-за травм, уже в конце марта расторг контракт по обоюдному согласию.

«Актобе» после семи туров занимает восьмое место в таблице. Ближайший матч в КПЛ «красно-белые» проведут на выезде с «Таразом» 28 апреля.

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