Футболист сборной Казахстана выбрал новый клуб после ухода из РПЛ
При этом команду покинул другой игрок.
При этом команду покинул другой игрок.
Футболист сборной Казахстана Юрий Логвиненко дал согласие на возвращение в «Актобе». Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем
Отмечается, что контракт, скорее всего, будет подписан в ближайшее время, так как это нужно успеть сделать до закрытия трансферного окна. Однако на поле защитник вряд ли выйдет в ближайшее время
При этом команду покинул защитник Лаша Тотадзе, чье появление изначально вызывало большие вопросы. На очереди еще два игрока, разочаровавшие тренерский штаб.
Отметим, что Логвиненко в январе этого года перешел в «Ротор», но, так и не дебютировав в официальных матчах
«Актобе» после семи туров занимает восьмое место в таблице. Ближайший матч в КПЛ «красно-белые» проведут на выезде с «Таразом» 28 апреля.