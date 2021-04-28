Футболист сборной Казахстана выбрал новый клуб после ухода из РПЛ

Футболист сборной Казахстана Юрий Логвиненко дал согласие на возвращение в «Актобе». Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале. Ранее он ушел из волгоградского «Ротора», выступающего в российской премьер-лиге.

Команда Акжайык

Отмечается, что контракт, скорее всего, будет подписан в ближайшее время, так как это нужно успеть сделать до закрытия трансферного окна. Однако на поле защитник вряд ли выйдет в ближайшее время из-за травмы.

При этом команду покинул защитник Лаша Тотадзе, чье появление изначально вызывало большие вопросы. На очереди еще два игрока, разочаровавшие тренерский штаб.

Отметим, что Логвиненко в январе этого года перешел в «Ротор», но, так и не дебютировав в официальных матчах из-за травм, уже в конце марта расторг контракт по обоюдному согласию.