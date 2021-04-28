От «Акжайыка» до «Астаны». Символическая сборная воспитанников «Кайрата», выступающих в клубах КПЛ
Некоторые из них кандидаты в сборную Казахстана.
Некоторые из них кандидаты в сборную Казахстана.
Выстроенная инфраструктура «Кайрата», и в частности академия, постепенно приносит свои плоды, но далеко не все ее выпускники добираются до основной команды, поэтому им приходится искать счастье в других клубах. Корреспондент Vesti.kz собрал символический состав из игроков, выпущенных под брендом алматинского клуба, которые покоряют высший дивизион или уже добились успеха в клубах КПЛ.
Илья Караваев, вратарь, 25 лет, «Акжайык».
С точки зрения роста вратарских кадров, в академии «Кайрата» пока нет игрока на крепком уровне
Илья Караваев прошел академию алматинского клуба, несколько сезонов отыграл в первой лиге за «Кайрат-Жастар» и «Акжайык». Теперь он находится во вратарской обойме уральского клуба, но вытеснить опытного Сергея Литовченко пока не получается.
Тимур Рудосельский, центральный защитник, 26 лет, «Кайсар».
Алибек Касым, центральный защитник, 22 года, «Кызыл-Жар».
Нурлан Даиров, правый/центральный защитник, 25 лет, «Кызыл-Жар».
Ескендир Кыбырай, фланговый защитник, 23 года, «Шахтер».
Почти в каждом из поколений
Среди игроков обороны помоложе, наконец, дозрели до КПЛ Алибек Касым и Ескендир Кыбырай. Оба очень неплохо начали нынешний сезон — много играют, отмечаются результативными действиями и постепенно смотрят в сторону национальной сборной.
Рифат Нурмугамет, центральный/атакующий полузащитник, 24 года, «Актобе».
Адам Адахаджиев, центральный полузащитник, 22 года, «Жетысу».
Абзал Бейсебеков, правый защитник/центральный полузащитник, 28 лет, «Астана».
Тут представлены наиболее известные игроки из трех разных выпусков, хотя Абзал Бейсебеков в целом выделяется не только
Рифат Нурмугамет дебютировал за основу «Кайрата» в далеком 2014 году, но с тех пор ни одного полноценного сезона в алматинском клубе не провел, а затем его все чаще стали отдавать в аренду, и теперь он джокер «Актобе» (три гола после выходов на замену в КПЛ-2021).
Адахаджиев подошел к основе «желто-черных» при Алексее Шпилевском, но опять же выиграть конкуренцию у игроков сборной Польши, Черногории и Казахстана ему было сложно. Теперь хавбек постепенно осваивается в «Жетысу».
Павел Кривенцев, правый вингер/латераль, 25 лет, «Шахтер».
Акмаль Бахтияров, левый вингер, 22 года, «Жетысу».
Вячеслав Швырев, нападающий, 20 лет, «Акжайык».
О Бахтиярове и Швыреве было сказано очень много, они ярко начали свой путь в «Кайрате», но довольно быстро все закончилось. Бахтияров транзитом через Армению и Россию вернулся в Казахстан, а Швырев
Павел Кривенцев в прошлом году провел дебютный год в КПЛ за «Шахтер», а до этого выдал сильный сезон в первой лиге за «Кызыл-Жар» под руководством Али Алиева (19 результативных действий в 25 матчах). Но именно в данный отрезок сезона Кривенцев пока не впечатляет.