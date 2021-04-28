От «Акжайыка» до «Астаны». Символическая сборная воспитанников «Кайрата», выступающих в клубах КПЛ

Выстроенная инфраструктура «Кайрата», и в частности академия, постепенно приносит свои плоды, но далеко не все ее выпускники добираются до основной команды, поэтому им приходится искать счастье в других клубах. Корреспондент Vesti.kz собрал символический состав из игроков, выпущенных под брендом алматинского клуба, которые покоряют высший дивизион или уже добились успеха в клубах КПЛ.

Илья Караваев, вратарь, 25 лет, «Акжайык».

С точки зрения роста вратарских кадров, в академии «Кайрата» пока нет игрока на крепком уровне премьер-лиги, хотя перспективы того же Данилы Устименко достаточно неплохие.

Илья Караваев прошел академию алматинского клуба, несколько сезонов отыграл в первой лиге за «Кайрат-Жастар» и «Акжайык». Теперь он находится во вратарской обойме уральского клуба, но вытеснить опытного Сергея Литовченко пока не получается.

Команда Кайрат

Тимур Рудосельский, центральный защитник, 26 лет, «Кайсар».

Алибек Касым, центральный защитник, 22 года, «Кызыл-Жар».

Нурлан Даиров, правый/центральный защитник, 25 лет, «Кызыл-Жар».

Ескендир Кыбырай, фланговый защитник, 23 года, «Шахтер».

Почти в каждом из поколений пяти-семи последних лет у «Кайрата» были талантливые защитники, но кто-то не выдерживал конкуренцию в основной команде, а кому-то даже не дали полноценного шанса на этом уровне. Для Даирова и Рудосельского «Кайрат» пока остается высшей ступенькой в карьере, и стабильности даже в таком зрелом возрасте им не хватает.

Среди игроков обороны помоложе, наконец, дозрели до КПЛ Алибек Касым и Ескендир Кыбырай. Оба очень неплохо начали нынешний сезон — много играют, отмечаются результативными действиями и постепенно смотрят в сторону национальной сборной.

Рифат Нурмугамет, центральный/атакующий полузащитник, 24 года, «Актобе».

Адам Адахаджиев, центральный полузащитник, 22 года, «Жетысу».

Абзал Бейсебеков, правый защитник/центральный полузащитник, 28 лет, «Астана».

Тут представлены наиболее известные игроки из трех разных выпусков, хотя Абзал Бейсебеков в целом выделяется не только из-за своего статуса, но и потому, что он продукт «Кайрата» еще до прихода Кайрата Боранбаева.

Рифат Нурмугамет дебютировал за основу «Кайрата» в далеком 2014 году, но с тех пор ни одного полноценного сезона в алматинском клубе не провел, а затем его все чаще стали отдавать в аренду, и теперь он джокер «Актобе» (три гола после выходов на замену в КПЛ-2021).

Адахаджиев подошел к основе «желто-черных» при Алексее Шпилевском, но опять же выиграть конкуренцию у игроков сборной Польши, Черногории и Казахстана ему было сложно. Теперь хавбек постепенно осваивается в «Жетысу».

Павел Кривенцев, правый вингер/латераль, 25 лет, «Шахтер».

Акмаль Бахтияров, левый вингер, 22 года, «Жетысу».

Вячеслав Швырев, нападающий, 20 лет, «Акжайык».

О Бахтиярове и Швыреве было сказано очень много, они ярко начали свой путь в «Кайрате», но довольно быстро все закончилось. Бахтияров транзитом через Армению и Россию вернулся в Казахстан, а Швырев все-таки решил покорять премьер-лигу с помощью «Акжайыка», правда, его уже ждут в новом проекте российского блогера Евгения Савина, чья команда будет выступать в ПФЛ.