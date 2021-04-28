«Барселона» хочет подписать де Лигта

По сведениям источника, на 21-летнего голландца претендует «Барселона», которая рассматривает игрока в качестве партнера Эрика Гарсии по обороне. Переходу может способствовать то, что в составе каталонцев выступает другой экс-игрок «Аякса» Френки де Йонг, а главный тренер Роналд Куман знаком с де Лигтом по сборной Голландии.