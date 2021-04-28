«Говорил с Байсуфиновым и Дугласом». Игрок «Ордабасы» — о смене гражданства и выступлении за сборную Казахстана

Бразильский легионер «Ордабасы» Жоао Пауло рассказал пресс-службе клуба о состоявшейся беседе с главным тренером сборной Казахстана по футболу Талгатом Байсуфиновым по поводу выступления в ее составе. Также полузащитник имел разговор на этот счет со своим соотечественником Дугласом Жуниором из футзального «Кайрата», который в свое время также был натурализован.

Команда Казахстан

— О смене гражданства ходит много разговоров. Кто-нибудь связывался с Вами или Вашими агентами по этому поводу?

— Все началось со СМИ, потом мы поговорили с главным тренером сборной Казахстана (Талгатом Байсуфиновым). Этот разговор произошел, когда я получал призы прошлого сезона от Казахстанской федерации футбола. В ходе разговора меня спросили, как я отношусь к игре за сборную Казахстана. Я сказал, что для меня большая честь носить майку национальной команды.

— Ваш соотечественник Дуглас Жуниор уже играет за сборную Казахстана по футзалу…

— Да, я даже говорил об этом с Дугласом. Мы знаем его очень давно, и мы оба из Натала. Он также рассказал мне о процессе смены гражданства и сказал, что это будет здорово для моей карьеры. Я очень рад, что поступило такое предложение, и надеюсь, что все получится.