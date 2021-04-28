Подножка, матч за чемпионство и момент истины. Почему игра с «Ордабасы» будет определяющей для «Кайрата»
Алматинцы отстают от шымкентцев на одно очко.
Алматинцы отстают от шымкентцев на одно очко.
«Кайрат» в матче восьмого тура
«Кайрат» хорошо начал чемпионат, возглавив таблицу, имея после двух туров максимальные показатели, впоследствии растерял преимущество. Сейчас после семи туров алматинцы занимают пятое место. Этому в том числе и поспособствовала победа «Ордабасы» над «Кайсаром» (4:2) в седьмом туре. Теперь у шымкентцев четвертое место и 13 очков. У «Кайрата» 12 баллов.
Встречи между алматинцами и шымкентцами зачастую складывались любопытно и интригующе. Например, в 2016 году, когда «Кайрат» на старте растерял достаточное количество очков, а затем пустился в погоню за «Астаной», именно «Ордабасы» испортил команде Кахабера Цхададзе турнирную судьбу.
В четырех матчах алматинцы добились двух ничьих и дважды проиграли. Команда потеряла десять очков из 12-ти и, вероятно, что это стоило «желто-черным» чемпионства. В 2019 в первый сезон под руководством Алексея Шпилевского в трех матчах с «Ордабасы» алматинцы потеряли пять из девяти возможных очков. И здесь также дефицит баллов сыграл в пользу «Астаны».
А вот предыдущий сезон явил иную картину. «Кайрат» одержал две победы над «Ордабасы» в двух матчах с одинаковым счетом 3:1. В игре второго круга алматинцы, обыграв шымкентцев, досрочно обеспечили себе чемпионство.
В значительной мере и предстоящий матч будет определяющим для команды Шпилевского. Неудача в виде поражения серьезно усложнит «Кайрату» задачи по сохранению шансов на борьбу за чемпионство. Более того, «желто-черным» победа важна и по причине того, что «Ордабасы» обходит их по потерянным очкам. Шымкентцы набрали 13 баллов и провели на одну игру меньше. Этот фактор увеличивает и без того высокие ставки в этой игре.
При Шпилевском «Кайрат» пять раз играл с «Ордабасы» и одержал три победы. Последний раз в Алматы хозяева проигрывали шымкентцам (0:1) в июле 2019 года.
Еще одной примечательной деталью матча будет то, что оба клуба возглавляют белорусские специалисты. Собственно, Шпилевский во главе «Кайрата» и Александр Седнев у руля «Ордабасы».
У себя на родине они не пересекались. Когда Шпилевский в 2018 году тренировал «Динамо Брест», Седнев уже работал в Казахстане. Зато в 2019 «Кайрат» трижды обыграл «Актобе» Седнева с общим счетом 12:1 (3:1, 3:0 и 6:0).
Любопытно посмотреть, как будет теперь. Тогда нынешний наставник «Ордабасы» работал с более скромным по возможностям клубом, который в итоге вылетел в первую лигу. Теперь у Седнева иные предматчевые расклады в лице более искушенных исполнителей.
Матч «Кайрат» — «Ордабасы» пройдет 29 апреля. Начало в 19:00.