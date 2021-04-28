«Тобол» потерпел первое поражение в сезоне и не смог сместить «Астану» с первого места КПЛ

Сегодня, 28 апреля, стартовал восьмой тур OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Тобол Кс

Первый матч игрового дня состоялся в Актау, где местный «Каспий» принимал костанайский «Тобол» и нанес ему первое поражение в сезоне, одержав победу со счетом 2:1.

Сначала на 11 минуте отличился российский форвард Давид Караев на 11-й минуте. А затем на 72-й закрепил успех хозяев сербский полузащитник Никола Цуцкич. Костанайцы отыграли один мяч на пятой добавленной минуте усилиями Оралхана Омиртаева.

Отметим, что в этой игре за «Тобол» дебютировал звездный новичок Зоран Тошич.