«Тобол» потерпел первое поражение в сезоне и не смог сместить «Астану» с первого места КПЛ
Команда Бабаяна проиграла всухую.
Команда Бабаяна проиграла всухую.
Сегодня, 28 апреля, стартовал восьмой тур
Первый матч игрового дня состоялся в Актау, где местный «Каспий» принимал костанайский «Тобол» и нанес ему первое поражение в сезоне, одержав победу со счетом 2:1.
Сначала на 11 минуте отличился российский форвард Давид Караев на 11-й минуте. А затем на 72-й закрепил успех хозяев сербский полузащитник Никола Цуцкич. Костанайцы отыграли один мяч на пятой добавленной минуте усилиями Оралхана Омиртаева.
Отметим, что в этой игре за «Тобол» дебютировал звездный новичок Зоран Тошич.
«Тобол» потерял очки и не смог сместить «Астану» с первого места КПЛ, что сделал бы в случае победы. При этом после матчей других команд костанайцы могут потерять и вторую строчку.