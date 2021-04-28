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14:24 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион из «Манчестер Юнайтед» дебютировал за «Тобол»

Его не выпускали несколько матчей.

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Источник: Reuters

Сербский полузащитник Зоран Тошич дебютировал в составе «Тобола», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Звездный футболист сыграл в матче восьмого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу против «Каспия», который костанайцы проводили в Актау. Он вышел на поле на 81-й минуте, заменив Азата Нургалиева. «Тобол» к этому времени уступал 0:2.

Ранее сообщалось, что дебют серба в команде отложен из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что Тошич подписал контракт с «Тоболом» до конца года. Он является чемпионом Англии сезона-2008/9 в составе «Манчестер Юнайтед». В составе московского ЦСКА полузащитник трижды становился чемпионом РПЛ, а также трижды выигрывал «серебро» турнира и один раз «бронзу».

Тошич также является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Выигрывал свой национальный чемпионат с «Партизаном».

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