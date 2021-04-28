Чемпион из «Манчестер Юнайтед» дебютировал за «Тобол»
Его не выпускали несколько матчей.
Его не выпускали несколько матчей.
Сербский полузащитник Зоран Тошич дебютировал в составе «Тобола», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Ранее сообщалось, что дебют серба в команде отложен
Напомним, что Тошич подписал контракт с «Тоболом» до конца года. Он является чемпионом Англии сезона-2008/9 в составе «Манчестер Юнайтед». В составе московского ЦСКА полузащитник трижды становился чемпионом РПЛ, а также трижды выигрывал «серебро» турнира и один раз «бронзу».
Тошич также является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Выигрывал свой национальный чемпионат с «Партизаном».