Чемпион из «Манчестер Юнайтед» дебютировал за «Тобол»

Сербский полузащитник Зоран Тошич дебютировал в составе «Тобола», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Звездный футболист сыграл в матче восьмого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу против «Каспия», который костанайцы проводили в Актау. Он вышел на поле на 81-й минуте, заменив Азата Нургалиева. «Тобол» к этому времени уступал 0:2.

Ранее сообщалось, что дебют серба в команде отложен из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что Тошич подписал контракт с «Тоболом» до конца года. Он является чемпионом Англии сезона-2008/9 в составе «Манчестер Юнайтед». В составе московского ЦСКА полузащитник трижды становился чемпионом РПЛ, а также трижды выигрывал «серебро» турнира и один раз «бронзу».