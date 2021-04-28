«Астана» вышла на матч КПЛ в специальных футболках в память о скончавшейся болельщице
Она была ветераном среди фанатов и не пропускала игры команды.
Она была ветераном среди фанатов и не пропускала игры команды.
Футболисты «Астаны» вышли на матч восьмого тура
Команда почтила память Людмилы Куфониной, которая ушла из жизни накануне на 81-м году жизни. Она являлась ветераном среди болельщиков команды, не пропуская матчи, и очень поддерживала игроков, сочиняя им стихи и принося торты на дни рождения.
Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Людмилы Куфониной.