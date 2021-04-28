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14:37 (мск), источник: БЕЛТА

Дембо Дарбо признан лучшим игроком 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо признан лучшим игроком 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В победном домашнем поединке с брестским «Рухом» (4:1) гамбийский форвард оформил хет-трик и сделал одну голевую передачу.

Команда
Шахтер С

Всего за прошедшие шесть туров 22-летний Дембо Дарбо восемь раз поражал ворота соперников, он является лидером бомбардирской гонки.

Чемпионы страны футболисты «Шахтера» на старте нового сезона набрали 18 очков из 18 возможных и уверенно возглавляют турнирную таблицу.

Положение команд после шести туров: «Шахтер» — 18 очков, БАТЭ — 14, «Динамо» (Брест) — 12, «Динамо» (Минск) — 11, «Гомель» — 11, «Ислочь» — 9, «Рух» — 9, «Минск» — 8, «Витебск» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 7, «Слуцк» — 5, «Энергетик-БГУ» — 5, «Сморгонь» — 4, «Славия» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 3.

Встречи 7-го тура состоятся 29 апреля — 1 мая.

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