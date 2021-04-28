«Турану» разрешили допустить болельщиков на матч против «Атырау»

Встреча состоится сегодня, 28 апреля, в Туркестане в 20:00 по столичному времени.

«Сегодня, в день матча 8-го тура чемпионата Казахстана “Туран” — “Атырау”, нашим клубом было получено разрешение на присутствие болельщиков! Главный санитарный врач региона одобрил заполнение трибун “Туркестан Арены” на 20 процентов! Матч состоится сегодня, 28 апреля, начало игры — в 20:00. Просим вас заранее прибыть на стадион и следовать указаниям по соблюдению санитарных норм. Приходите на матч, болейте за “Туран”!» — говорится в сообщении клуба.