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14:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Турану» разрешили допустить болельщиков на матч против «Атырау»

Игра начнется в 20:00.

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Футбольному клубу «Туран» разрешили допустить болельщиков на матч восьмого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу против «Атырау», сообщает пресс-служба команды.

Встреча состоится сегодня, 28 апреля, в Туркестане в 20:00 по столичному времени.

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«Сегодня, в день матча 8-го тура чемпионата Казахстана “Туран” — “Атырау”, нашим клубом было получено разрешение на присутствие болельщиков! Главный санитарный врач региона одобрил заполнение трибун “Туркестан Арены” на 20 процентов! Матч состоится сегодня, 28 апреля, начало игры — в 20:00. Просим вас заранее прибыть на стадион и следовать указаниям по соблюдению санитарных норм. Приходите на матч, болейте за “Туран”!» — говорится в сообщении клуба.

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