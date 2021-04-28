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15:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» победила «Акжайык» и закрепилась на первом месте КПЛ

Столичный клуб еще больше оторвался от преследователей.

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«Астана» одержала домашнюю победу и закрепилась на первом месте OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 28 апреля, в рамках восьмого тура столичный клуб принимал уральский «Акжайык» и был сильнее — 1:0.

На этот матч футболисты «Астаны» вышли в специальных футболках в память о скончавшейся болельщице.

Счет во встрече был открыт уже на шестой минуте. Быстрый гол забил Тигран Барсегян. В итоге он и принес клубу победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одержав победу, «Астана» оторвалась на пять очков, но отрыв может сократиться после матчей других команд.

Напомним, что сегодня первое поражение в сезоне потерпел «Тобол». Но свои матчи еще не сыграли другие преследователи «Астаны» — это «Тараз», «Ордабасы» и «Кайрат». Причем последние завтра, 29 апреля, в Алматы сыграют друг против друга.

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