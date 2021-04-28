Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чертаново
Оренбург
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Динамо Бр
Велес
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Крылья Советов
Торпедо М
31
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нефтехимик
Балтика
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Акрон
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Волгарь
Шинник
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Вальядолид
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Краснодар-2
31
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Манчестер Сити
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
СКА-Хабаровск
12
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Чайка
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Факел
35
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
17:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Тараз» победил «Актобе» и поднялся на второе место

«Тараз» одержал домашнюю победу в рамках восьмого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Команда, ведущая борьбу за лидерство в КПЛ, принимала «Актобе» и выиграла со счетом 3:1.

Бауыржан Байтана вывел «Тараз» вперед на 11-й минуте. На 17-й пенальти в ворота «Актобе» забил Педро Эуженио. А на 54-й продолжил разгром гостей вышедший на замену Динмухамед Караман.
«Актобе» отыграл один мяч — на 76-й минуте разрыв сократил Игорь Сергеев. Но сравнять хотя бы до ничьей команда до конца встречи не смогла.

Набрав три очка, «Тараз» поднялся на второе место турнирной таблицы, сместив «Тобол», который сегодня потерпел первое поражение в сезоне. Отрыв от «Астаны» теперь составляет три очка. При этом другие претенденты на призовую тройку «Ордабасы» и «Кайрат» матч восьмого тура проведут завтра, 29 апреля, в Алматы.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Теперь РФ на месте Америки. Наши юниоры подарили финнам камбэк
Агент форварда «Челси» подтвердил интерес со стороны ЦСКА
Итальянские СМИ сообщили имя нового главного тренера «Ювентуса»
Майк Тайсон объявил, что проведет реванш с Ленноксом Льюисом
Кубок победителя РПЛ привезут на матч «Зенит» - «Локомотив»
Мирча Луческу назвал лучшего действующего футболиста мира
Шведский миллиардер выделил средства для покупки «Арсенала»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь