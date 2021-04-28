«Тараз» победил «Актобе» и поднялся на второе место

Команда, ведущая борьбу за лидерство в КПЛ, принимала «Актобе» и выиграла со счетом 3:1.

Бауыржан Байтана вывел «Тараз» вперед на 11-й минуте. На 17-й пенальти в ворота «Актобе» забил Педро Эуженио. А на 54-й продолжил разгром гостей вышедший на замену Динмухамед Караман.

«Актобе» отыграл один мяч — на 76-й минуте разрыв сократил Игорь Сергеев. Но сравнять хотя бы до ничьей команда до конца встречи не смогла.

Набрав три очка, «Тараз» поднялся на второе место турнирной таблицы, сместив «Тобол», который сегодня потерпел первое поражение в сезоне. Отрыв от «Астаны» теперь составляет три очка. При этом другие претенденты на призовую тройку «Ордабасы» и «Кайрат» матч восьмого тура проведут завтра, 29 апреля, в Алматы.