Миллиардер Эк заявил, что выделил средства для покупки «Арсенала»

Ранее фанаты «Арсенала» на фоне неудачной попытки создания Суперлиги, в которой участвовал лондонский клуб, устроили акции протеста с требованием к семье американского бизнесмена Стэна Кронке продать команду. Эк ранее заявил о желании купить «Арсенал», однако семья Кронке, владеющая клубом, объявила, что не собирается продавать клуб.

«Я болею за “Арсенал” с восьми лет, это моя команда, я люблю историю, игроков и болельщиков. Я просто вижу потрясающую возможность, чтобы вернуть ему славу… Я очень серьезно настроен. Я выделил для этого средства», — сказал Эк, которого цитирует The Athletic.