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18:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Миллиардер Эк заявил, что выделил средства для покупки «Арсенала»

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Шведский миллиардер Даниэль Эк заявил, что выделил необходимые средства для приобретения лондонского футбольного клуба «Арсенал».

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Источник: AFP 2020

Ранее фанаты «Арсенала» на фоне неудачной попытки создания Суперлиги, в которой участвовал лондонский клуб, устроили акции протеста с требованием к семье американского бизнесмена Стэна Кронке продать команду. Эк ранее заявил о желании купить «Арсенал», однако семья Кронке, владеющая клубом, объявила, что не собирается продавать клуб.

«Я болею за “Арсенал” с восьми лет, это моя команда, я люблю историю, игроков и болельщиков. Я просто вижу потрясающую возможность, чтобы вернуть ему славу… Я очень серьезно настроен. Я выделил для этого средства», — сказал Эк, которого цитирует The Athletic.

«Я готов к тому, что это может быть длительное путешествие. Все, что я могу сделать, это подготовить очень продуманное предложение и надеяться, что они меня услышат», — добавил он.

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