Дебютант КПЛ потерпел очередное поражение и остался на дне таблицы

Российский защитник Дмитрий Гузь вывел «Атыру» вперед, забив быстрый гол на второй минуте.

Хозяева отыгрались на 45-й, ворота соперника поразил Олжас Керимжанов. Но на 79-й в ворота хозяев был назначен пенальти, который точно пробил бразилец Жиан Мартинс.

«Туран», который является дебютантом КПЛ, проиграл четвертый матч из восьми. Он остается на предпоследнем месте турнирной таблицы. «Атырау» же поднялся на десятую строчку.