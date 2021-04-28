«ПСЖ» сделает Месси предложение, которое «невозможно перебить». Сам аргентинец ждет оффера «Барселоны»

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

На днях Sport24 сообщал, что Лионель Месси подогрел слухи о своем трансфере в MLS: аргентинец купил особняк в Майами стоимостью 5,7 млн евро. Лидер «Барселоны» действительно может покинуть Каталонию уже этим летом — его контракт с «сине-гранатовыми» истекает 30 июня 2021 года. Другим вероятным претендентом на Лео, помимо «Интер Майами» Дэвида Бекхэма, является «Пари Сен-Жермен» — парижские магазины еще с декабря готовятся к аномальным продажам футболок.

Команда Барселона

27 апреля издание TNT Sports Brasil сообщило, что «ПСЖ» предложил Месси контракт сроком на два сезона с возможностью продления еще на один год. Как отмечает источник, парижане уверены, что финансовые условия, которые они готовы предложить футболисту, не сможет потянуть ни один другой клуб, в том числе «Барселона».

Сама «Барселона», по данным испанской прессы, воспринимает сложившуюся ситуацию спокойно. Издание Mundo Deportivo обратилось в каталонский клуб за комментарием и получило следующий ответ: «Месси — лучший футболист мира, контракт которого истекает, а новое соглашение с клубом он пока не подписал. Нормально, что “ПСЖ” пытается его переманить. У них есть деньги, они хотят сделать свой состав сильнее. Они уже говорили, что в случае, если возникнет возможность подписать Месси, то они попытаются это сделать».

Новый-старый президент «Барсы» Жоан Лапорта надеется убедить Лео, что остаться в Каталонии — это лучший вариант для него. Аргентинцу обещают «воодушевляющий проект» со множеством молодых футболистов. Также Лапорта рассчитывает, что ему удастся оформить трансфер Эрлинга Холанда из «Боруссии»: это может убедить Месси в серьезности намерений клуба.