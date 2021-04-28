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20:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Команда завоевала очень важные три очка». Тихонов рассказал об ошибках «Астаны» в победном матче

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов, комментируя победу команды в домашнем матче с «Акжайыком», отметил, что игра получилась сложной. По его словам, наслоилась усталость, поэтому были ошибки.

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«Я хочу выразить глубочайшие соболезнования всей футбольной общественности и близким нашей преданной болельщицы Людмилы Куфониной. Команда благодарна той поддержке, которая она оказывала на протяжении многих лет, и акция, в рамках которой игроки вышли в футболках с ее портретом на поле, — наша обязанность почтить ее память.

Что касается игры, то она получилась сложной. Наслоилась физическая и психологическая усталость, так как мы каждую игру должны играть на максимуме, всегда обязаны выигрывать, не имея права на ошибку. Тренерский штаб благодарен футболистам за проделанную работу. Были ошибки, но команда завоевала очень важные три очка. С завтрашнего дня начинаем готовиться к следующему матчу", — цитирует Тихонова сайт клуба.

Напомним, «Астана» одержала минимальную победу, но благодаря ей закрепилась на первом месте КПЛ.

Астана
1:0
Первый тайм: 0:0
Акжайык
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