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21:00 (мск), источник: Sport24

«Барселона» назначила нового спортивного директора

Хави Будо, сыгравший важную роль в избирательной кампании президента «Барселоны» Жоана Лапорты, назначен на пост спортивного директора каталонского клуба, утверждает RAC 1.

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Источник: twitter.com/XavierBudo

Почти вся карьера Будо была связана с теннисом. В прошлом он долгое время тренировал Карлу Суарес Наварро и Паулу Бадосу.

Большой знаток тренировок, влияния психологии в спорте и влияния технологических инструментов на высокие показатели, Будо также будет ключевой фигурой в управлении академией «Барселоны» и контроля за развитием женской футбольной команды клуба.

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