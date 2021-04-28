«Барселона» назначила нового спортивного директора
Хави Будо, сыгравший важную роль в избирательной кампании президента «Барселоны» Жоана Лапорты, назначен на пост спортивного директора каталонского клуба, утверждает RAC 1.
Хави Будо, сыгравший важную роль в избирательной кампании президента «Барселоны» Жоана Лапорты, назначен на пост спортивного директора каталонского клуба, утверждает RAC 1.
Почти вся карьера Будо была связана с теннисом. В прошлом он долгое время тренировал Карлу Суарес Наварро и Паулу Бадосу.
Большой знаток тренировок, влияния психологии в спорте и влияния технологических инструментов на высокие показатели, Будо также будет ключевой фигурой в управлении академией «Барселоны» и контроля за развитием женской футбольной команды клуба.