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12:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Серхио Рамос хочет остаться в «Реале». Он готов пойти на понижение зарплаты

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет остаться в клубе, сообщает ABC.

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Источник: Reuters

Игрок выдвинул руководству последние условия, на которых он готов продолжить выступление за «сливочных». Защитник хочет получить контракт до конца сезона-2022/2023. Ради этого испанский футболист готов пойти на понижение зарплаты в 10%.

Напомним, в конце марта сообщалось, что «Реал» предлагает Рамосу контракт на год с понижением зарплаты на 20%, но игрок не намерен идти на уменьшение оклада и хотел бы подписать контракт либо на два года, либо по схеме «1+1».

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за «Реал» 15 матчей и забил два гола. Действующий контракт Серхио со «сливочными» рассчитан до конца июня 2021 года.

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