Серхио Рамос хочет остаться в «Реале». Он готов пойти на понижение зарплаты

Игрок выдвинул руководству последние условия, на которых он готов продолжить выступление за «сливочных». Защитник хочет получить контракт до конца сезона-2022/2023. Ради этого испанский футболист готов пойти на понижение зарплаты в 10%.



Напомним, в конце марта сообщалось, что «Реал» предлагает Рамосу контракт на год с понижением зарплаты на 20%, но игрок не намерен идти на уменьшение оклада и хотел бы подписать контракт либо на два года, либо по схеме «1+1».



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за «Реал» 15 матчей и забил два гола. Действующий контракт Серхио со «сливочными» рассчитан до конца июня 2021 года.