«РБ Лейпциг» объявил преемника Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера
«РБ Лейпциг» на своём официальном сайте объявил, что команду возглавит главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш.
«РБ Лейпциг» на своём официальном сайте объявил, что команду возглавит главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш.
Специалист из США присоединится к «быкам» по окончании нынешнего сезона. Контракт с ним будет рассчитан на два сезона, до лета 2023 года.
Напомним, нынешний наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман после завершения этой кампании возглавит мюнхенскую «Баварию».
Марш тренирует «Ред Булл Зальцбург» с 2019 года, а до этого работал ассистентом главного тренера в «РБ Лейпциг», возглавлял «Нью-Йорк Ред Буллз», «Монреаль Импэкт» и входил в штаб «Принстон Тайгерз» и сборной США. Австрийская команда под его руководством выиграла чемпионат и Кубок страны.
За три тура до конца сезона «РБ Лейпциг», набрав 64 очка, занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, уступая лишь «Баварии» (71).