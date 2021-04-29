СМИ: Месси готов сократить зарплату на 50%, если «Барселона» выполнит несколько условий

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и являющийся агентом футболиста отец Месси Хорхе провели встречу, на которой обсудили детали возможного контракта. Лапорта не стал делать конкретных предложений, заявив о надежде на лояльность форварда, сторона Месси выдвинула несколько условий для подписания нового соглашения.

По предложению Хорхе Месси, его сын должен получить контракт до 2022 года, по его окончании форвард намерен перейти в американский клуб «Интер Майами», одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм.

После завершения выступлений в США Месси планирует вернуться в Испанию и занять место в администрации каталонского клуба. В обмен на эти условия он готов подписать новый договор с понижением зарплаты на 50%, на чем настаивает испытывающая финансовые затруднения «Барселона».

Месси 33 года, он является воспитанником академии «Барселоны», за основную команду он дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом. Аргентинец — четырехкратный победитель Лиги чемпионов, олимпийский чемпион и серебряный призер чемпионата мира.